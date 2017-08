Quique Setién habla de su filosofía, la cantera, los fichajes...

Quique Setién ha concedido una extensísima entrevista a los medios del club en la que ha hablado sobre todo de su filosofía y en la que ha intentado disipar las dudas que ha suscitado el Betis en esta pretemporada. El técnico cántabro también ha hablado sobre la planificación o el papel que va a tener la cantera en su proyecto.

- Balance de la pretemporada: El stage que hemos hecho en Alemania es el añadido al resto de la pretemporada. Es un periodo de conocimiento e integración de los conceptos que quiero transmitir además de conocer los recursos de la plantilla que tengo. Es importante. Nos vamos conociendo todos. Es importante toda esta fase. Necesito saber cómo se asocian mis futbolistas, cómo afrontan la competición y esto hay que conocerlo antes del inicio del campeonato. Todo va encaminado a encontrar el equipo ideal que va a competir la mayoría de las veces, aunque todos van a ser importantes. Algunos, por su capacidad para adaptarse a lo que quieres van a jugar más que otros. Sé que hay inquietud en la afición por ver a un equipo titular, pero ahora es imposible poner al equipo titular porque aún no lo sé. Tengo cuatro centrales, cuatro laterales, bastantes mediocentros, puntas aún no tengo muchos.

- Su once ideal: No tengo una varita mágica. Las decisiones las tomo con argumentos. Tengo dudas con respecto a muchos jugadores y esto me está dando el nivel de la plantilla. Si tuviera las cosas claras con respecto a quién va a jugar sería un error, porque puede ser que se me lesione, como se ha dado el caso. Estoy en un periodo de conocimiento. Intento equivocarme lo menos posible. Cualquier jugador de los que vayan a salir va a saber lo que tiene que hacer dentro de una idea, que es mi forma de jugar en la que siempre es mejor tener el balón que correr detrás de él. Trataré de convencer a todos, como lo hago con mis futbolistas, de lo que yo estoy convencido. Al club se lo dije: 'me habéis contratado porque habéis visto mis equipos anteriores y queréis que el Betis juegue como mis equipos anteriores. Si no es así, mejor que contratéis a otro entrenador'. Voy a matizar y a evolucionar, pero la esencia es la misma. El 99% de los futbolistas ya están convencidos de que esa es la manera. La salida de balón es lo más complicado, lo que más riesgo parece que supone, pero la realidad es que es una de las partes más importantes de esos aspectos básicos para desarrollar nuestra idea. Hay gente que no ve bien el riesgo en los porteros o los centrales porque no da beneficio. Pero puedo dar imágenes de que el beneficio de salir así desde atrás es mayor que ese error puntual. Yo quiero que el portero o los centrales asuman esos riesgos. Si a alguien hay achacar responsabilidades es a mí.

- Convenciendo a sus jugadores: Si yo dudo en mi forma de jugar, jamás podré convencer a nadie. Lo que sí pediría es el respaldo necesario, el mismo que yo tengo. Se ha jugado de otra manera muchos años en este club. Ahora es otra manera. Yo pienso que me voy a quedar toda la vida. Pienso en el tiempo, no en el próximo partido. En que los jugadores tenga la estructura mental para este estilo, que es el que va a hacer que la afición se divierta.

- La salida desde atrás: El año pasado nos metieron tres goles en acciones del portero se equivocó. Nadie valoró las 15, 20 o 200 veces en las que dimos continuidad al juego y conseguimos ocasión de gol o gol, o hicimos correr al rival. La realidad es que el pase de riesgo del portero tiene tanta importancia como el que marca. No la rifas, no le das el balón al rival y evitas una opción del rival. Yo he tomado parte por esta filosofía. Me ha ido bien. Creo que ha habido un consenso en Sevilla de que yo venga por esto. La gente ha dicho, qué bien juega Las Palmas y por eso estoy aquí.

- Compromiso con la idea: Tengo que convencer a los jugadores. Le digo al portero que si no hace esto no va a jugar o al defensa que tiene que salir y dividir. Y me dicen "ya míster, yo estoy más cómodo mandándola arriba". Yo les digo que les voy a hacer mejores futbolistas. Pido a los escépticos que nos den tiempo. Que nos den margen para demostrar que este camino es tan válido como cualquier otro.

- El ejemplo de David García: Cada futbolista tiene sus condiciones. Te sorprendería saber que hay futbolistas a los que les cuesta entender las cosas que les proponemos. Hay detalles que no interpretan del todo bien porque les pedimos cosas que no han hecho en la vida. El año pasado, David García, el central que más partidos ha jugado en la historia de Las Palmas, que no era consciente de lo que podía hacer en la salida porque no se lo habían pedido. Estamos poniendo muchísimas imágenes de conceptos, zonas, dónde se tienen que ubicar. Muchos jugadores reciben de cara y juegan hacia atrás. Queremos que reciba, se gire y juegue de cara siempre. Para eso tiene que colocarse. No puedo cambiar las condiciones de los futbolistas, pero sí los matices. Tienen una actitud espectacular para entender lo que les pedimos. Lo quieren desarrollar en todo. Hay entusiasmo. Muchos se equivocan, pero es un periodo de entendimiento y de pruebas. Hay fases en los partidos que hemos jugado en los que se ha visto.

- Acumulación de partidos: Me encanta jugar muchos partidos en pretemporada porque es la mejor forma de que los futbolistas entiendan lo que quieres. Juegas contra diferentes tipos de equipos, unos que se abren más y otros que se cierran. Para eso necesitas gente. Estos partidos me dan la oportunidad de conocer a los jugadores. Pienso, y lo digo con todo lo que supone, que voy a estar aquí toda la vida.

- La cantera: Vengo de un equipo de cantera y estoy convencido de que en un club tiene que haber muchos jugadores que tú has fabricado. Irrumpen con una gran fuerza. He vivido en el Racing cantidad de años que cuando no hay dinero es cuando salen los canteranos. Y entonces te preguntás, qué hemos hecho estos años. Hablé con José Juan y con Pedro Buenaventura. En la cantera hay futbolistas con un potencial enorme y había que verlos. Si sabemos tener un poco de paciencia con estos chavales... el trabajo que se ha hecho con estos chavales es extraordinario a nivel de actitud, ganas y calidad. Eso invita a un futuro optimista. Les permitimos a otros cosas que no permitimos a los chavales.

- La presión del Villamarín: Una cosa es esto y otra verla con 60.000 espectadores. Esta duda no es sólo con los canteranos, es con todos los futbolistas, saber cómo van a soportar la presión. A mí me hubiera encantado jugar en nuestro estadio porque hay muchos cambios, muchos jugadores nuevos, que me hubiera gustado plasmar en nuestro estadio ante nuestra afición.

- Su idea de equipo: Faltan fichajes y gente como Tello o Sanabria, que han tenido molestias físicas. Con tantos partidos también hay problemas de lesiones y cosas por las que uno no ha podido conformar su once. Luego hay casos en los que tengo muchas dudas. No sé por ejemplo qué centrales van a jugar. Quiero que todos se sientan importantes. Es pronto para tomar decisiones. Ayer cuatro jugadores no pudieron jugar por problemas musculares. Hay jugadores que a lo mejor no se complementan bien.

- Fichajes: Estamos Lorenzo y yo hablando de manera permanente. Tratando de buscar los futbolistas que nos faltan. Hay como todo en esta vida un imperativo económico. Hay futbolistas que creíamos que iban a venir y que han aceptado otras ofertas. Hay posiciones en las que tenemos dudas porque hay canteranos que tienen opciones de quedarse. Trabajamos en ello y esperamos hacerlo bien.

- Descartes con protagonismo: Hay jugadores que tienen claras las dificultades que van a tener para jugar el año que viene. No les he ocultado nada. Es importante para el club que los jugadores con los que no cuentan ponerlos en el mercado para que al club le cueste menos dinero su salida. Además, hemos tenido necesidad de jugadores para conformar los onces para tantos partidos como jugamos. Mientras estén les voy a tratar con el máximo respeto para que puedan continuar con sus carreras y puedan desarrollar lo que tienen y que al club le cueste menos dinero y poder traer a otros mejores. Ésta es una solución mejor que tener a alguien en el ostracismo y al que le vas a tener que pagar su contrato.

- La afición: Ayer vimos en Stuttgart unos 250 aficionados y palpas perfectamente lo que el aficionado siente cuando su equipo gana. A veces las formas les importan poco. Una cosa es querer ganar y otra hacerlo. Construir las cosas no es fácil. Es mucho más complicado que destruirlas. Hemos iniciado un camino, tenemos una ilusión enorme. Entendemos que cada uno tiene una forma de entender el juego. Me pasa a mí cuando veo la tele y veo un jugador que no me gusta y me pregunto, '¿por qué no ponen a este otro?'. El club ha adquirido una estabilidad institucional necesaria. Su funcionamiento a nivel general me encanta cuando antes desde fuera veías que era un caos. Pido a los aficionados que el árbol no les impida ver el bosque. Sé que tengo una resposabilidad mayúscula.