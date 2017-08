Ryad Boudebouz ya está en Sevilla

Como si de una estrella de la música fuera, ya sea del rock o del pop, se hizo de rogar Ryad Boudebouz, pero, al final, ha aterrizado en el Aeropuerto de San Pablo pasada la medianoche.

Cuatro horarios diferentes de llegada se dijeron; a primera hora de la mañana, a media tarde, a primera hora de la noche y por la madrugada, y ha sido a ésta última cuando el francoargelino ha arribado a la capital hispalense, lugar donde ha sentido el calor de la que es ya su nueva afición.

Su desembarco se ha hecho eterno, y en algunos momentos muchos aficionados tuvieron dudas de su compromiso, pero él mismo se ha encargado de disiparlas con unas palabras concedidas a Le Buteur: "Si todo va bien, firmaré por el Betis".

Ryad Boudebouz, de 27 años, llega como la gran apuesta del Real Betis Balompié en este mercado estival de fichajes. Siete millones de euros desembolsará la entidad de la Avenida de La Palmera al Montpellier para hacerse con los servicios del futbolista. Un precio que se puede elevar hasta los ocho kilos, siempre que se cumplan una serie de objetivos.

Este lunes se espera que pase el preceptivo reconocimiento médico, el cual será su primero tal y como él mismo ha confirmado: "No he pasado aún el reconocimiento médico. En Barcelona sólo hice una visita para ver la evolución de mi lesión en la rodilla". No hay que olvidar que arrastra unos pequeños problemas en dicha articulación.

Tras estos pormenores debe hacerse oficial su firma por el Real Betis, escuadra por la que se comprometerá para los próximos cuatro cursos futbolísticos.

Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo, consigue así el jugador sobre el que se tiene que implantar o hacer girar la idea de fútbol que tiene Quique Setién. Tras la decepción de no obtener la cesión de Mario Pasalic, con el que se tenía un acuerdo verbal, pero que, al final, acabó en el Spartak de Moscú obligado, en cierta manera, por el Chelsea, esta vez el de Sa Pobla no ha querido sufrir sorpresas inesperadas y se hace con un activo muy cotizado por clubes europeos.

West Ham, de Inglaterra, o Besiktas, de Turquía, fueron los últimos en interesarse por él, haciendo propuestas, incluso, superiores en lo económico a la del cuadro verdiblanco, siendo éste el que ha conseguido firmarlo.

Con esta incorporación, la octava, Serra Ferrer consigue un futbolista con la capacidad de jugar en cualquier puesto del frente del ataque, menos como nueve puro.

Criado en la cantera del Sochaux, salió al Bastia para, posteriormente, recalar en el Montpellier donde ha despertado el interés de las ligas inglesa, española o turca. y es ahí donde ha explotado al máximo sus cualidades. Definido como un jugador talentoso, un 'play maker', destaca por jugar y hacer jugar a sus compañeros, por su visión de juego y su último pase. Los que lo han visto más, comentan que mejor situarlo por dentro que pegado a una banda, y que no es su fuerte ayudar en tareas defensivas.

Es diferente a Ceballos, que era más centrocampista, pero el Real Betis cierra su medio ofensivo, trayendo a un nuevo creador, a su generador y le da a su entrenador, Quique Setién, una pieza básica para poner en práctica su fútbol.

A falta de que llegue Javi García, para la posición de pivote defensivo, y la posibilidad, más que abierta, de la incorporación de un delantero o extremo, el Real Betis pone los pilares para crear un nuevo once inicial que, esta vez, ilusiona más que nunca a sus aficionados.