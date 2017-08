Sergio Tienza refuerza la portería del Betis Deportivo

El Betis Deportivo refuerza su portería con el fichaje de Sergio Tienza (Talavera La Real, 10/07/1996), procedente del Extremadura UD, con quien se compromete hasta junio de 2020

El portero comenzó su carrera en la EMD Talavera, pasando después a jugar en el CD Badajoz, Cerro de Reyes, CD Puerta Palmas y CD Diocesano. En la temporada 2014-15, fichó por el Levante UD División de Honor, para regresar un año más tarde a casa enrolándose en el Extremadura UD de Almendralejo. Con los extremeños ha jugado las dos últimas temporadas, en Teercera y Segunda División.

Sergio Tienza atendía a los medios oficiales del Club tras firmar como nuevo futbolista del filial verdiblanco: "Cuando me llegó la propuesta no me lo pensé. El Betis es un Club histórico y para mí es un sueño desde pequeño poder estar aquí. Espero ayudar lo máximo posible; ojalá pueda llegar al primer equipo algún día. Soy un trabajador, cuando juegue espero dar seguridad al equipo y que mis actuaciones sirvan para salvar puntos. Aún no he tenido el placer de conversar con José Juan Romero. Le gusta jugar el balón desde atrás, tiene un estilo de juego muy bonito".

El jugador, que se enfrentó esta pretemporada contra el primer equipo en el amistoso disputado entre el Betis y el Extremadura, realizó una notable actuación, parando incluso un penalti a Sergio León.