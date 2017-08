Córdoba 1-0 Real Betis: Paga caro sus errores

El Betis sumó ante el Córdoba otra derrota en esta pretemporada. El cuadro de Quique Setién, quien no pudo contar con Tello, Durmisi y Guardado, estos dos últimos tocados, llegó a El Arcángel con la intención de seguir repartiendo minutos en un equipo que tuvo el control pero que no tradujo su dominio en un peligro real. Un error en los minutos finales dio el partido a los de Luis Carrión, que hicieron hincar la rodilla al cuadro heliopolitano, que se presentó con el siguiente once: Adán, Barragán, Pezzella, Amat, Redru, De la Hoz, Julio, Narváez, Joaquín, Nahuel y Sergio León.

Muy animoso inició el encuentro un muy renovado Córdoba que estaba motivado por el rival y por presentarse ante su público. Javi Lara manejaba la manija del juego local, ya que por él pasaban todas las pelotas califales, llegando así el principal peligro de los blanquiverdes.

Con todo, en el 6', Amat fue el primero en hacer un acercamiento, pues remató desviado un saque de esquina puesto en juego por Joaquín. Dos minutos más tarde, Alfaro estuvo a punto de poner en aprietos a Adán, aunque se encontraba en posición antirreglamentaria, por lo que la jugada fue invalidada.

Poco más ofreció el Córdoba en la primera mitad, más allá de resistencia ante un Betis que no supo buscarle las vueltas. Redru se mostró correcto en la banda izquierda, al contrario que Barragán, que no cuajó unos buenos 45 minutos en los que Joaquín tuvo la más clara.

El portuense, en el 31', después de una pared con Nahuel y el pase picado del rosarino, remató de volea un balón que sacó con acierto Stefanovic. Esa ocasión fue la más clara de un Betis que controlaba, pero sin mayor peligro para los califales.

En el 33', Sergio León fue sustituido por Loren. Al principios, sin lesión aparente, aunque cuando salió del terreno de juego el de Palma del Río realizó ejerciciós de estiramiento junto a los recuperadores verdiblancos.

Así, sin mucho más, se fue el Betis al descanso, con la clara consigna de empezar la segunda parte con mayor empuje ante los de Luis Carrión.

Y lo hicieron tras el primer carrusel de cambios en el que salieron Dani Giménez, Camarasa, Roberto, quien debutaba, y Aitor.

Los canteranos tomaron el poder y la iniciativa, y Julio tomó el mando. Primero, Gracia la puso ajustada al palo, donde Stefanovic llegó para hacer una parada de mérito en el 52'. Ya en el 59, los mismos protagonistas, aunque esta vez fue la cruceta quien salvó al portero del Córdoba. Buscaba el gol el Betis sin suerte.

En el 61', más cambios. Entró Sanabria, quien volvió a tener minutos, pero no protagonismo. En el 67' fue Camarasa quien rozó el primer tanto para el Betis, pero tampoco, pues el balón se fue rozando la base del palo derecho de la portería local.

Un minuto después fue Dani Giménez quien salvó a los suyos, sacando brillantemente una falta botada en la esquina derecha de su área. Intercambio de golpes.

Fue entonces cuando Roberto, el canterano debutante, entró en juego. El chaval de 16 años fue de lo más destacado, llegando incluso a estampar un esférico en el palo, en lo que podría haber sido un debut goleador, a tan sólo diez minutos para el final.

Sin embargo, cuando mejor estaba el Betis, la tuvo el Córdoba. La tuvo y la aprovechó. Jaime Romero se deshizo con cierta facilidad de Rafa Navarro, envió un centro trastabillado que cazó Markovic, quien le cogió la espalda con una facilidad pasmosa a un Feddal que lo dejó solo, en el segundo palo para adelantar, y dar la victoria, a los de Luis Carrión.

Otro error, otro despiste y un nuevo castigo. No pudo hacer nada el Betis en la recta final para empatar en el décimo partido de pretemporada, en el que cayó ante un Segunda división en el décimo partido de pretemporada. Mañana, en el undécimo, espera el Milan.

FICHA TÉCNICA:

Córdoba: Stefanovic, Pinillos, Josema, Joao Alfonso, Fernández, Aguza, Ramos, Lara, Galán, Alfaro y Jonathan. También jugaron: Caballero, Caro, Guardiola, Mena, Markovic y Vallejo, Loureiro, Soler, Sebas, Llamas.

Real Betis: Adán (Dani Giménez 46´), Barragán (Rafa Navarro 62´), Pezzella (Mandi 62´), Amat (Feddal 46´), Redru, De la Hoz (Brasanac 62´), Julio (Fabián 62´), Narváez (Camarasa 46´), Joaquín (Roberto 46´), Nahuel (Aitor 46´) y Sergio León (Loren 32´ (Sanabria 62´)).

Árbitro: Saúl Ais Reig (Valenciano). Sin amonestaciones.

Gol: 1-0 (82') Markovic.