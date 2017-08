Horario y televisión del Córdoba-Betis de hoy

L a victoria contra el Stuttgart frenó la corriente de pesimismo instalada en el beticismo por los malos resultados y la sensación de que el proyecto de Setién no terminaba de arrancar, y supuso un golpe de moral para el equipo, que necesitaba traducir en resultados los avances realizados en los entrenamientos. Claro que de nada servirá ese triunfo sobre los germanos si no se le da continuidad en la siguiente cita de la pretemporada, esta noche en el Nuevo Arcángel, donde se examinará el paso al frente del conjunto heliopolitano. Así, el cuadro del técnico cántabro se mide, a partir de las 20:30 horas, contra el Córdoba en el encuentro de presentación del conjunto califal en una nueva oportunidad para ajustar el sistema y mostrar brotes verdes. Quique Setién no cuenta con los lesionados Tello y Sanabria y, evidentemente, tampoco con Ryad Boudebouz, recién llegado a la capital hispalense.

Sin tiempo para descansar, el Betis viajará a Italia para afrontar mañana el amistoso en Catania contra el Milan. Ya el sábado se enfrenta al Inter.

Horario

El partido contra el Córdoba tendrá su inicio a las 20:30 horas.

Cómo seguirlo

El partido será emitido por la televisión del Betis en TDT y Vodafone TV. Además, puedes seguirlo en directo en www.estadiodeportivo.com.