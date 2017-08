Boudebouz: "Es un gran paso llegar al Betis"

Tras la oficialidad del fichaje de Ryad Boudebouz, el Real Betis ha hecho pública las primeras palabras del internacional argelino como futbolista verdiblanco. "Es un gran paso llegar a un club tan emblemático. Conocía un poco de la historia de este club. Además, Aissa Mandi y Jonas Martin ya me habían hablado del Real Betis. Por mi estilo de juego, desde pequeño quería jugar y evolucionar en España. Para mí es un gran paso poder evolucionar en este club", ha dicho el ex del Montpellier para los medios oficiales del club heliopolitano.

Boudebouz, además, ha contestado otras cuestiones:

¿Por qué el Betis?: "Aissa Mandi me había dicho hace algunas semanas que el entrenador podría estar interesado en mí (algo que adelantó este periódico). Tiene un estilo que juego que me beneficia y yo he querido jugar así desde pequeño. El juego en LaLiga española me puede venir bien. Esto me va a permitir evolucionar mi carrera, demostrar que puedo ayudar a este equipo y buscar más victorias. Tengo ganas de exprimirme completamente en España".

¿Qué sabe del club?: "Es un club con una afición enorme, dan ganas de mirar los partidos del Betis. Cuando te dedicas al fútbol tienes ganas de jugar delante de tanta gente. El Betis tiene un palmarés importante en España con una Liga y dos Copas del Rey. Estoy en un momento de mi carrera en el que quiero evolucionar, tengo muchas ganas. Quiero conseguir cosas y creo que en este club puedo jugar a un nivel más alto. Estoy convencido de que en un club como el Betis lo puedo conseguir. Puedo progresar y llegar a un nivel más alto".

Su juego: "Siempre fui un asistente, pero también sé marcar goles. Tengo ganas de continuar mi progresión y seguir metiendo goles. Quiero hacer más que el año pasado y dar pases decisivos para ayudar al equipo. Estamos en un equipo con grandes individualidades. Si puedo ayudar al equipo será aún mejor".

Objetivos: "A nivel colectivo hay que buscar el máximo número de victorias. Lo importante es que el equipo tenga una buena conexión y que nos respetemos. Si lo colectivo va bien la parte individual irá mejor para todos. Sé que si en lo colectivo todo va bien podré exprimirme en la parte individual y darlo todo. Si estoy bien podrá hacer también que destaque el colectivo".

Vestuario: "Conozco a Adán, Joaquín, Guardado o Sanabria. Veo mucho los partidos de LaLiga española y por supuesto que conozco a los jugadores del Betis. Jugué contra ellos el año pasado y eso me permitió conocer a muchos de los que van a ser mis compañeros".

Expectativas: "Cuando comienzas en el fútbol no nos esperas que la gente esté en el aeropuerto esperándote y tenga esa pasión contigo. Cuando llegué y vi que estaban todos esos aficionados esperándome me dio mucho placer. Eso me da ganas de hacer más por el equipo porque no hay que olvidar que el fútbol es un espectáculo y tenemos que hacer que la gente se divierta cuando va al campo".

Ofertas: "Siempre lo tuve muy claro. Estaba convencido de llegar aquí aunque sabía que iba a ser duro. En mi cabeza solo estaba venir al Betis desde que hablé con Aissa Mandi. Me habló del entrenador, del estadio y de la afición. Lo tenía decido y mis ganas de venir aquí eran muy grandes. He esperado, soy alguien muy paciente. Si he esperado 27 años para venir a jugar a España podía esperar una o dos semanas más. Sabía que acabaría llegando al Betis".

Debut ante el Barcelona: "Tengo muchas ganas de jugar en nuestro estadio. Sé que el campeonato español es de un nivel muy alto. Brahimi, que jugó en el Granada, me ha dicho que para los jugadores como yo, a los que nos gusta regatear, este campeonato está muy bien. Tengo ganas de comenzar y descubrir la liga española".