Quique Setién: "Lo importante es valorar la respuesta que veo en los jugadores"

Tras la derrota sufrida en el Estadio Nuevo Arcángel ante el Córdoba CF por 1 a 0, Quique Setién atendió a los medios de comunicación para analizar el partido y otras cuestiones de la pretemporada.

Derrota sufrida: "Si valoramos el resultado, obviamente que las valoraciones son negativas. A nadie le gusta perder y menos de esta manera. Con respecto al resto de cosas, yo creo que hemos hecho un buen partido. Hemos controlado el juego, hemos tenido espacios, hemos tenido el balón y las ocasiones; hemos hecho muchas cosas bien. Hemos robado el balón en campo contrario muchísimas veces. Prácticamente no nos han llegado a portería, quizás al final un poco más. Creo que hemos tenido el partido controlado y hay muchas cosas positivas con las que me quedo, nos van a valer para seguir avanzando y progresando en el conocimiento que debemos tener sobre todas las cosas que proponemos".

Debut de Roberto González: "Evidentemente, si está aquí es porque tiene cosas. Es un chaval que seguro que tiene un bue futuro por delante. Está aquí porque necesitamos jugadores para completar el equipo y porque ahora tenemos dos partidos más en cuatro días y necesitamos gente para evitar cargar a los que en teoría van a jugar más tiempo. Roberto es como otros jugadores que están en la cantera, que han venido y nos están ayudando. Todos tienen un potencial muy interesante. Estamos tratando de verlos, de conocerlos y de estimularlos también. Seguramente tienen un futuro prometedor y lo que tenemos que hacer, tanto con este chaval como con el resto, es gestionarlos adecuadamente para que sigan progresando, sigan creciendo como futbolistas e ir viendo cómo van haciendo todo esto".

Cambios para el partido contra el AC Milan: "Tengo que hacer muchos cambios porque tenemos muchos partidos seguidos. Tengo mucha gente con problemas y molestias. No queremos forzar ni castigar a nadie con muchos minutos porque lo podemos pagar para el principio de Liga, que es lo que nos interesa. Ahora vamos gestionando los minutos de la manera que podemos. A veces con chavales como los de hoy. Otras veces, como por ejemplo Sergio que ha jugado hoy los primeros treinta minutos. Entre la carga de entrenamientos que llevamos y los partidos, hay que tener en cuenta todo esto para ir gestionándolo porque lo que nos interesa de verdad es el comienzo de Liga y que todos lleguen a ese partido".

Plantilla: "Estoy muy contento con todo. Hoy no estoy contento con el resultado no mucho porque a nadie le gusta perder, pero sí por cómo está trabajando el equipo. Vas conociendo a los futbolistas y viendo muchas cosas de ellos. Cómo son sus respuestas, cómo son sus acciones con balón y sin balón. Tratas de ir analizando con detenimiento todas estas posibilidades de que algunos futbolistas se puedan quedar y otros se puedan ir. Tratamos de confeccionar el mejor equipo y la mejor plantilla para el campeonato".

¿Le faltan cosas al equipo?: "Algo que debéis tener en cuenta, que no sé si lo valoráis, es que ningún futbolista está bien todavía. Estamos en un periodo de la pretemporada en el que no me gustaría que mis futbolistas estuvieran al 100% porque la temporada es muy larga. Todos llevan un proceso normal. Estamos jugando muchos partidos. Necesito conocerlos, necesito ver exactamente cómo van respondiendo a lo que proponemos. Nos viene muy bien jugar estos partidos y sé que los resultados a veces influyen en la opinión de la gente, pero para mí es mucho más importante valorar lo que estoy viendo de la respuesta de los jugadores que otra cosa".

Ryad Boudebouz: "Cuando sea oficial estaré encantado, pero hasta que no lo sea no voy a comentar nada. Vamos a ver lo que pasa".