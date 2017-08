El agente de Zozulia no descarta rescindir su contrato

El futuro de Roman Zozulia sigue sin terminar de definirse. Después de quedarse fuera de la convocatoria ante el Córdoba y no viajar a la miniconcentración que el Real Betis Balompié va a realizar en Italia esta semana, el ucraniano ha agotado todas sus opciones de jugar este verano.

Quique Setién, entrenador de los verdiblancos, ha dado un paso más en la preparación de la temporada que se avecina y ha dejado fuera al ariete, puesto que va limitando los minutos de los descartes con el objetivo de perfilar el que puede ser su equipo base.

Según ha podido saber ESTADIO, el Betis, el delantero y los representantes de éste buscan una salida que satisfaga a todas las partes. El representante del jugador, Vladimir Kuzmenko, dejó claro en Footboom que Zozulia quiere "dar un paso adelante" nunca hacia atrás.

El ex del Zenit tiene ofertas de campeonatos menores pero no le convencen. Conscientes que el futuro del jugador no pasa por verdiblanco, la rescisión de contrato, le quedan dos años, es algo que no descarta el agente. "Si no cuenta con él, debemos negociar".