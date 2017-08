Boudebouz es el octavo pasajero

El Betis anunció ayer su octavo fichaje para la 17/18. Era el turno de Ryad Boudebouz, cuya llegada a Sevilla se produjo a principios de semana, pero que no pudo posar hasta este miércoles como jugador verdiblanco por meros trámites.

Nacido en Colmar (Francia) hace 27 años, e internacional con Argelia en 25 ocasiones, Boudebouz será bético las próximas cuatro temporadas. Ha desarrollado toda su carrera en Francia, siendo formado en las categorías inferiores del Souchaux, y habiendo jugado también en el Bastia y el Montepellier, de donde procede. De esta forma, acumula más de 300 encuentros en la máxima categoría del fútbol galo.

Tras conocer las instalaciones del club heliopolitano, el nuevo jugador bético ofreció sus primeras impresiones sobre su llegada al equipo de las trece barras. "Es un gran paso llegar a un club tan emblemático. Conocía un poco de su historia. Además, Aissa Mandi y Jonas Martin ya me habían hablado del Betis. Por mi estilo de juego, desde pequeño quería jugar y evolucionar en España. Para mí es un gran paso poder evolucionar en este club", dijo Boudebouz, a la vez que admitió que su compatriota Mandi le había hablado del "interés" de Quique Setién en contar con él: "El juego en LaLiga me puede venir bien. Esto me va a permitir evolucionar, demostrar que puedo ayudar a este equipo y buscar victorias. Tengo ganas de exprimirme completamente en España".

Su aterrizaje en Heliópolis no se produce de cualquier manera. Boudebouz demostró conocer su nueva casa. "Es un club con una afición enorme, dan ganas de mirar los partidos del Betis. Cuando te dedicas al fútbol tienes ganas de jugar delante de tanta gente. El Betis tiene un palmarés importante en España con una Liga y dos Copas del Rey. Estoy en un momento de mi carrera en el que quiero evolucionar, tengo muchas ganas. Quiero conseguir cosas y creo que en este club puedo jugar a un nivel más alto. Estoy convencido de que en un club como el Betis lo puedo conseguir", señaló el argelino, añadiendo conocimiento sobre el plantel: "Conozco a Adán, Joaquín, Guardado o Sanabria. Veo mucho los partidos de LaLiga española y por supuesto que conozco a los jugadores del Betis. Jugué contra ellos el año pasado y eso me permitió conocer a muchos de los que van a ser mis compañeros".

En cuanto a su estilo de juego, Boudebouz se definió como "un asistente", aunque dice saber "también marcar goles". Y de la expectación creada por su llegada, declaró que "cuando comienzas en el fútbol no esperas que la gente esté en el aeropuerto esperándote y tenga esa pasión contigo": "Cuando llegué y vi que estaban todos esos aficionados esperándome me dio mucho placer. Eso me da ganas de hacer más por el equipo porque no hay que olvidar que el fútbol es un espectáculo y tenemos que hacer que la gente se divierta cuando va al campo".

Por último, el atacante reconoció que "siempre" tuvo "claro" fichar por el Betis: "Mis ganas de venir aquí eran muy grandes".