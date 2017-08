Setién: "La victoria frente al Milan no deja de ser un partido más de pretemporada"

Despues de vencer 1-2 al Milan, Quique Setién atendió a los medios oficiales del Real Betis, dejando sus impresiones del encuentro y de la pretemporada, que encara su recta final.

Victoria: "No deja de ser un partido más de pretemporada. Siempre me mostraré de la misma manera, cuando ganemos y cuando perdamos. El trabajo está ahí. Hemos hecho un gran partido, se ve que el equipo va creciendo poco a poco. Ayer también jugamos bien, pero no tuvimos la fortuna de marcar los goles que hemos tenido hoy, dos golazos extraordinarios. Más que con la victoria y los goles, me quedo con el trabajo del equipo, con el hecho de que los conceptos que se van adquiriendo y también con algunas cosas que no hemos hecho bien y que siempre hay que pensar en corregirlas. Es una victoria bonita, contra un grandísimo equipo en su casa y todos estamos muy contentos pero no deja de ser un partido más de pretemporada".

Conceptos: "Los jugadores van adquiriendo confianza, enterándose cada vez de más cosas y ya saben elegir muy bien cuando hay que apretar o defender más. A veces nos hemos desarmado bastante en otros partidos, ahora lo hemos hecho muy bien. Hemos conseguido tener una consistencia que no hemos tenido en otros duelos. Poco a poco, seguro que iremos a más. Habrá veces que juguemos como hoy y que no tengamos la fortuna de ganar, pero lo importante son las sensaciones generales que transmite el equipo y eso, incluso después del partido de ayer, han sido muy positivas".

Afición: "Sé la importancia que tienen las victorias para todos, para mí también. Ya he dicho desde el principio que la pretemporada es para otras cosas. Los resultados tienen el valor que tienen, todos sabemos lo que son las pretemporadas para algunos equipos que han ganado todo y que se inicia LaLiga y no ganan, y viceversa. Lo importante es que el equipo va cogiendo el tono y viendo las cosas que queremos transmitir. Están todos muy ilusionados con querer hacerlo bien. Ya habéis visto las ganas que han puestoy la inteligencia. No solo es correr, esa conservación del balón que hemos hecho en los últimos minutos es extraordinaria. Hoy con el balón hemos defendido mucho mejor esos momentos de agobio final que sin él".

Embajadores de LaLiga en Italia: "LaLiga es de las mejores competiciones del mundo y que los equipos como el nuestro vayan adquiriendo su lugar en ese contexto de fútbol es importantísimo. Vivimos de ello, transmitimos muchas cosas y hay muchas ilusiones puestas en los aficionados. Cada vez está más equilibrada la competición excepto algunos equipos. Ojalá podamos seguir creciendo".

Próximo rival: "Afrontaremos el próximo partido ante el Inter como el resto, también ante un rival extraordinario y de un nivel que nos exigirá mucho, pero esto nos da la medida de los rivales que nos encontraremos en LaLiga. Hoy hemos trabajado algunas cosas que queremos poner ya en funcionamiento en Barcelona. Esto nos permite ser optimistas y confiar en que las cosas poco a poco irán bien".