El VAR desata un intenso debate

Se hizo justicia. Primero sirvió para anular un tanto en fuera de juego a André Silva, que habría supuesto el 1-0, y en los últimos compases, para decretar un claro penalti que dio un triunfo de prestigio al Betis sobre el Milan. El VAR fue el gran protagonista del choque disputado el pasado miércoles y la prensa deportiva italiana así lo reflejaba ayer.

Periodistas, ex jugadores, técnicos, árbitros... Todos han hablado en las últimas horas de las peculiaridades de un sistema de videoarbitraje que esta misma campaña será aplicado ya en la Serie A, aunque de momento las pruebas no dejan satisfechos a todos.

Hay opiniones para todos los gustos. "Tenemos que acostumbrarnos a las interrupciones y averiguar cuándo se va a utilizar. La transparencia se incrementará debido a que el árbitro tendrá a su disposición imágenes. Nos vamos a divertir", señaló al respecto, pese a la derrota de su equipo, Vincenzo Montella, entrenador 'rossonero'.

Menos entusiasmado, sin embargo, se mostró Quique Setién, pese a que su equipo salió en esta ocasión beneficiado. "La verdad es que no he sido muy partidario del VAR. Supongo que cuando te resulta a favor, pues muy bien, pero si es al revés... A veces estas jugadas creo que entran dentro del margen que tiene el fútbol en cuanto a ese componente de azar, de cosas que no puedes controlar, de errores que nos sirven también para polemizar y hablar, y si nos ponemos con el VAR con todo... Me hubiera gustado haber visto con el VAR la jugada que nos ha señalado el árbitro penalti y seguro que hubiera habido una discusión enorme. Seguro que hay muchas jugadas que pueden acabar en gol y el VAR lo puede impedir... No lo tengo claro. No es fácil. Hasta un fuera de juego puede acabar en gol y no se van a mirar todos los fueras de juego", señaló en Onda Cero. Por suerte para el cántabro, la Liga no lo aplicará aún, aunque quizás no tarde en hacerlo.

Calabria: "El Betis es un buen equipo y está prueba nos ayudará"

Más allá del protagonismo del VAR, en el Milan también destacaron el buen partido firmado por el conjunto verdiblanco, elogiando su nivel. "Empezamos bien, pero es normal que bajásemos un poco el ritmo. El Betis es un buen equipo y esta prueba nos ayudará a coger el ritmo", señaló el joven defensa Davide Calabria, que ocupó el lateral derecho de inicio