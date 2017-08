Feddal: "Estamos preparados para el Camp Nou"

Zou Feddal ha hablado tras el partido contra el Inter en declaraciones que ha recogido la web del conjunto verdiblanco. El central espera ya el partido contra el Barcelona para calibrar las prestaciones del Betis.

Valoración: "Cuando se pierde es porque algo se ha hecho mal. Contento no estoy porque podríamos haber sacado un resultado mejor, pero extraemos buenas valoraciones de este partido. El equipo lucha hasta el final y yo personalmente me he adaptado muy bien y puedo aportar mucho al equipo cuando el míster apueste por mí".

Aguacero en la primera parte: "En la primera parte diluvió bastante. No veía nada y mis compañeros tampoco, pero el fútbol se juega en todas las condiciones y lo hemos intentado de todas maneras".

Pensando ya en el estreno liguero frente al FC Barcelona: "Tenemos muchas ganas de empezar LaLiga, el equipo está muy bien. Estamos mentalizados e ilusionados para ir al Camp Nou".

El Betis, embajador de LaLiga en Italia: "LaLiga tiene un valor muy importante. Para mí, es la mejor liga del mundo y es conocida en todas partes. La Serie A también es un campeonato muy importante. Son dos competiciones bonitas y se ha visto en el campo, el nivel de hoy ha sido muy alto. También agradecer a nuestra afición, que nos acompaña a todas partes. Lo hemos comprobado en Alemania y aquí en Italia".