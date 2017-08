Inter 1-0 Betis: Un error atrás condena a un Betis valiente

Se acabaron las pruebas. En el próximo partido del Betis ya habrá puntos en juego y no se consentirán errores como el que le ha costado la derrota en Lecce ante el Inter de Milán. El fallo de Mandi en la salida de pelota, aprovechado por Icardi para forzar el penalti de Adán que él mismo convertiría, decantó el partido del lado de los de Spalletti.

El técnico interista, al contrario que Setién, salió con lo más parecido a su once de gala. Un equipo de muchos quilates con Borja Valero, Perisic, Joao Mario, Candreva y el propio Icardi. El preparador verdiblanco, por su parte, sigue probando piezas para resolver sus dudas para el once que presentará ante el Barcelona en el estreno liguero de la semana próxima.

Le costó al Betis hacerse con la posesión en el inicio del choque por el buen arranque del Inter en un campo que no presentaba las mejores condiciones. Apretaban los interistas la salida de balón verdiblanca, aunque los de Setién se resistieron al pelotazo en todo momento. Joao Mario hacia daño entre líneas y Perisic andaba inquieto.

Con todo, la primera ocasión clara fue para Sergio León, que no atinó a embocar un buen servicio de Barragán desde la banda. Despertaban los verdiblancos, con Fabián haciéndose fuerte en el medio y Joaquín percutiendo por la derecha. El palaciego lo intentó con varios disparos desde la frontal que no provocaron intervención alguna de Handanovic. Sí probó a Adán Perisic con una chilena que despejó bien el arquero verdiblanco. El Betis, lo intentaba con los entonados Joaquín y Nahuel en las bandas y Sergio León percutiendo entre los centrales.

La contienda estaba igualada cuando llegó el error de Mandi. Una cesión a Adán fue interceptada por Icardi. Al meta no le quedó más remedio que derribar al punta argentino. En partido oficial la acción habría acarreado la expulsión, pues Adán tenía ya una amarilla, pero el colegiado hizo la vista gorda. Icardi marcó engañando al mejoreño.

Desde ahí hasta el final del primer acto el Betis mantuvo la posesión ante un Inter más directo, pero pese a los intentos de Narváez y Barragán careció de profundidad para hacer más daño pese a sus buenas maneras.

La segunda parte amaneció como acabó la primera, con el Betis teniendo la pelota y el Inter buscando la portería de Adán en cada intento. Éder fue un incordio y suyo fue el primer disparo con peligro al lanzamiento de una falta. Se fue fuera. Y con en la primera parte, la ocasión más clara para el Betis fue de Sergio León. Joaquín filtró un gran pase entre líneas, pero el punta no acertó con el remate, que se le fue arriba.

No perdió el mando del balón el Betis con los cambios, pero el Inter se mostró cómodo defendiéndose y buscando la contra. El acoso final verdiblanco no tuvo el premio del gol pese a los intentos de Nahuel -su zapatazo se lo quitó de encima Handanovic- y Mandi, que en un saque de esquina estuvo cerca del empate. En los minutos finales, Francis, uno de los que había entrado de refresco encontró a Narváez en la frontal, pero el disparo del colombiano se fue arriba evitando un empate que parecía justo. Fue el último intento de un Betis que perdió pese a su buena imagen y que ya sabe que en Barcelona no puede volver a repetir los errores que ayer le condenaron.

- Ficha del partido:

1. Inter: Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Dalbert; Vecino, Borja Valero; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. También jugaron Gagliardini, Eder, Brozovic, Ansaldi, Jovetic, Gabriel Barbosa.

0. Real Betis: Adán; Barragán, Mandi, Feddal, Tosca; Narváez, Guardado, Fabián; Joaquín, Sergio León, Nahuel. También jugaron, Durmisi, Sanabria, Camarasa, De La Hoz, Julio, Francis.

Goles: 1-0, min.30: Icardi.

Árbitro: Marco Di Bello (Italia). Mostró cartulina amarilla a Adán (m.19), Nahuel (m.47), Handanovic (m.70) y León (72).

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio Via del Mare de Lecce (sur de Italia) ante cerca de 18.000 espectadores.