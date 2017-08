Denilson recuerda su fichaje tras la millonada por Neymar

Los 222 kilos que ha pagado el PSG por Neymar han traído a la memoria en Brasil los 5.300 millones de pesetas (más de 30 de euros) que el Betis abonó en 1997 por Denilson, convirtiéndolo en todo un récord que no benefició en nada al brasileño.

"La gente pensó que iba a llegar y ser el máximo goleador de la Liga. No me ayudó en absoluto, pero no me arrepiento de nada", ha recordado ahora en la ESPN. El brasileño jugó 150 partidos con el Betis en los que marcó 11 goles y dejó dos asistencias en 11.055 minutos.