Boudebouz: "Espero estar pronto a las órdenes del míster"

El mediapunta argelino Ryad Boudebouz declaró este lunes, en su presentación como futbolista del Real Betis, que para él es "importante jugar en el fútbol español", ya que "siempre ha sido muy técnico", lo que se adapta a sus "características" y cree que podrá "ayudar al equipo".

Boudebouz, quien agradeció la "magnífica acogida" y resaltó su "orgullo por vestir estos colores", admitió que ha sido "claves para el fichaje" sus conversaciones con futbolistas como Jonas Martin y Aïsa Mandi, compañeros respectivamente en el Montpellier y en la selección argelina, que lo "han informado de la historia y del presente del club" sevillano.

El futbolista de origen francés admitió haber "visto los dos últimos partidos" amistosos del Betis y destacó que le "gusta porque trata bien el balón" aunque cree que ha "habido muchos cambios de jugadores y todo el mundo tiene que adaptarse".

El nuevo refuerzo bético padece una lesión de rodilla que le impedirá comenzar la temporada pero afirmó que espera "estar pronto a las órdenes del 'míster' -Quique Setién-", puesto que ya está "corriendo", si bien no ha querido marcar "ningún plazo concreto".

Ryad Boudebouz es consciente de que su fichaje debe colmar el vacío dejado por la marcha al Real Madrid de Dani Ceballos, al que ha definido como "un muy buen jugador, con calidad", pero subrayó que él posee "otro tipo de cualidades" aunque tratará de ser "un referente en esa posición" de mediapunta, si bien es "polivalente", aclaró.

"He jugado en distintas posiciones y eso me ayuda a ser mejor. Yo me siento un jugador de eje pero si tengo que jugar en una banda, lo haría encantado", puntualizó el futbolista.

El vicepresidente deportivo del Betis, Lorenzo Serra Ferrer, comentó en esta presentación que tuvo lugar en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín que Boudebouz es "un jugador que sumará muchísimo en la idea que quiere plasmar el 'míster'" porque "tiene experiencia aunque no conozca la Liga", además de que el futbolista le ha "demostrado su ilusión por progresar".