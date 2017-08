Serra Ferrer analiza el mercado: Munir, Pezzella, los descartes...

Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del Betis, ha analizado el mercado de fichajes durante la presentación de Ryad Boudebouz. Además de confirmar que la operación de Javi García está hecha, no cierra las puertas a entradas o salidas hasta el último día. "Estamos en los últimos flecos con Javi García. Las formas de pago y demás, pero todo lo demás estamos satisfechos que un futbolista de ese nivel esté motivado con este proyecto y haya puesto mucho de su parte para que se pueda hacer. Falta la firma solamente, está en el último tramo", ha dicho el de Sa Pobla.

En cuanto al fichaje de Boudebouz, Serra espera que aporte todo lo que se espera de él: "Gracias a Boudebouz por elegir este proyecto. Un futbolista conocido por su creatividad y talento. Estamos convencido de que sumará muchísimo en la idea y el criterio que queremos plasmar en el campo. También es un futbolista con experiencia y con conocimiento del fútbol. Llega con mucha ilusion por progesar y ser feliz. Ojalá que la lesión que tiene se cure pronto y pueda aportar el 100% de su talento que nos hace falta".

Balance de la pretemporada: "El resultado es lo de menos cuando trabajas en la pretemporada. Hay un técnico nuevo y una filosofía de juego distinta, con muchas incorporaciones y canteranos, como entenderán lo prioritario es la convivencia y la puesta a punto. Poco a poco se va exigiendo más para llegar a la victoria. Creo que ha estado bien, he estado en Italia con ellos y he visto el grado de implicación. También he tenido conversaciones con el técnico, está muy satisfecho. Por lo tanto no podemos analizar la pretemporada por resultados a favor o en contra".

Interés desde Italia por Pezzella: "Mientras hay posibilidades nunca uno puede estar tranquilo por lo que pueda venir de fuera. Hemos confeccionado un grupo equilibrado en relación experiencia y deseamos que el míster tenga unos jugadores preparados. Si hay alguna posibilidad, pues ya veremos".

Posibles llegadas: "Mientras hay mercado hay posibilidades. Alguno puede que salga y alguno puede que entre. El míster dará su última palabra".

Digard y Zozulia: "Se les ha comunicado que no contamos con ellos a Digard y Zozulia. No sé si será posible que salgan, lo vamos a intentar, vamos a seguir hablando con ellos para llegar a un buen acuerdo. Con Ceballos no hay ninguna cláusula para que pueda volver".

Situación de De la Hoz y Narváez: "Estamos muy satisfechos con ellos, también con algunos más. Habrá más de dos futbolistas que ayudarán al míster cuando lo necesite. Así que, para nosotros, es una satisfacción porque queríamos una plantilla corta y que ayuden desde el Betis Deportivo. Esta mezcla es perfecta. Depende de ellos demostrar que están capacitados, van a recibir apoyo y motivación para que saquen a relucir su talento. No pueden estar en ambos equipos, tendremos que decidir sobre ellos cuando el míster crea oportuno".

Interés en Munir: "Es un buen jugador pero en estos momentos no hemos valorado esta posibilidad".