Ángel Haro: "Si este año no sale bien, me voy"

El presidente del Real Betis Balompié Ángel Haro ha acudido al programa Andalucía al día de Canal Sur, donde repasó la actualidad de la entidad verdiblanca. El máximo mandatario bético abordó diversos temas: Los fichajes, su futuro, la construcción del estadio, el estado de la cantera...

- Días con mucho trabajo y poco tiempo libre....

- Días intensos: Planificación deportiva, Junta... Pero se lleva bien.

- ¿Cómo valora la llegada de Lorenzo Serra Ferrer?

- Estoy encantado con que haya venido Lorenzo Serra Ferrer. Es de los mejores fichajes que hemos hecho, el mejor de esta temporada. El trabajo que hace, cómo está aportando disciplina, seriedad y beticismo. Estoy encantado con Lorenzo.

- Aun así, ahora es cuando hay que ver los resultados del trabajo de Lorenzo.

- Por lo pronto, los nombres que tenemos encima de la mesa son ilusionantes. Ahora, sólo hay que esperar que el balón ruede.

- Una de las patas de la mesa que más se han roto en el Real Betis es la de director deportivo. Supongo que con Serra espera que sea diferente... Stosic, Macià, Torrecilla... Muchos en poco tiempo.

- Es cierto que en el club no ha terminado de cuajar la figura del director deportivo, pero con Lorenzo lo vamos a lograr. Pero también hay que entender que el puesto de director deportivo en un equipo como el Betis tiene mucho peso. El Betis no es un equipo normal. Es un equipo con una dimensión mundial, mucha repercusión y que llegamos de un tiempo que el bético está cansado de que no funcione bien.

- Usted tiene varias empresas pero el Betis es diferente, ¿no?

- Es verdad que en el ámbito empresarial es una empresa más pero en lo deportivo tiene una complejidad que no llegas a imaginar.

-Reconoce que los resultados deportivos no han sido buenos, han sido malos, ¿hasta cuándo va a durar? Porque al bético quizás ya no le valga.

- Yo espero que dure hasta este año. Estamos haciendo un esfuerzo para traer jugadores contrastados, que ya han rendido de donde vienen, para que el bético vea que más esfuerzos no podemos hacer.

- ¿Qué opinión tiene de Quique Setién?

- Quique es un entrenador contrastado con un denominador común: Sus equipos juegan bien al fútbol, algo que el bético va a valorar y estoy convencido que hemos acertado.

- No era la primera vez que Quique Setién sonaba para entrenar al Betis.

- El año pasado si no era el primer candidato era uno de ellos. Hablamos con él pero nos dijo que tenía un compromiso con Las Palmas, que iba a negociar con ellos y que si cumplían lo que pedía seguiría allí. Como así sucedió.

- ¿Cómo es el trato con Quique?

- Cordial. Es una persona con la que es fácil entenderse. Compartimos afición, el ajedrez y en términos deportivos no es alguien complicado y abierto al diálogo. No es exigente, es dialogante. Comenta un jugador, si no lo conoce dice que lo va a ver con su gente. Está haciendo un buen trabajo.

- La entidad está haciendo un esfuerzo económico, terminando también el campo...

- Este año estamos poniendo toda la carne en el asador por decirlo de alguna forma. Es lo que tenemos que hacer. el bético necesita que demos ese salto de calidad, no lo podemos tener quemado tanto tiempo. Estamos poniendo el alma y el empeño y creo que los béticos van a salir satisfechos.

- Si este año no salen las cosas, pocos recursos más le van a quedar.

- Lo he dicho públicamente. Si este año no sale bien, salgo de este tema, aunque mi jefe de prensa me diga que no debo decirlo. Tengo mis acciones y las representará otra persona pero esto no se trata de estar aferrado al sillón, se trata de poner un empeño en el proyecto y si no sale bien pues llega otra persona.

- El esfuerzo económico llega a pesar del concurso.

- Estamos en fase de cumplimiento del concurso, pero la deuda concursal es mínima, bueno razonable. Asumible.

- El spot de la campaña de abonos desató polémica.

- El hecho de que haya diversidad de opiniones ya es un éxito. El caso es que no pase desapercibido. A mi me gustó, me llegó, me identifico. Trabajo y lucha. Pero al margen del spot, en una campaña de abonos, lo importante es tener precios muy asequibles para llenar el estadio y fichajes que ilusionen.

- La respuesta de los socios está siendo inmejorable.

- El objetivo es llegar a los 47.000 ó 48.000 abonados. Aunque creo que podemos llegar a 50.000.

- Entonces la obra va a venir bien, ¿no?

- Sí, la obra va de lujo. Me di un paseo con el arquitecto y es sorprendente. Vamos a crear un ambiente espectacular.

- José Juan Romero ya ha dicho que un día quiere entrenar al primer equipo.

- Yo entiendo que la ambición de un entrenador es muy importante y uno de sus motores para llegar alto. Ojalá algún día lo veamos en el primer equipo. Ahora no, que estoy muy contento con Quique (risas).

- ¿Ha perdido potencial la cantera?

- Sí, pero se utiliza esto de una manera muy simple. Hablamos de Ceballos como lo que es, un crack de la cantera. Hemos cortado la fuga de un jugador al Manchester United con una cláusula importante. Estamos trabajando en la cantera, pero no estamos tan mal como dicen.

- ¿Cuánta capacidad tiene el estadio actualmente?

- 60.200 de capacidad, El campo está terminado, faltan algunos detalles, maquillarlo. Asiento, patrocinadores, etc...

- Alguno ya le pedirá hacer la grada de preferencia también.

- El primer paso a dar ahora es en lo deportivo y quizás en 4 ó 5 años la preferencia, pero ahora el crecimiento debe ser deportivo y luego otro reto infraestructura.

- ¿Cuánto supone del presupuestos los abonados?

- El 15% del presupuesto, casi todo lo cubre la televisión que es el 60% del presupuesto.

- ¿Qué será crecer este año?

- Hay que ir partido a partido, ganar, y que el bético se sienta identificado con lo que ve en el campo.

- Ganar un título, ¿lo sueña alguna vez?

- Sería algo muy emocionante. Es uno de los grandes retos.