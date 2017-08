Pezzella: una salida con responsabilidad compartida

Germán Alejo Pezzella está en el mercado. El Betis estudiará ofertas por el central argentino en esta recta final del mercado estival de fichajes, con el visto bueno del futbolista -que sabe que tiene mucho cartel en Italia y siempre ha tenido en mente jugar algún día en la Serie A- y también de Quique Setién, que en absoluto se opondrá a una salida que aportaría la liquidez necesaria para poder lanzarse de lleno a la búsqueda de una guinda para la plantilla.

A día de hoy, el club que ha mostrado más interés en Pezzella es la Fiorentina, que negocia con el Betis un préstamo del zaguero por el que debería abonar entre 1,5 y 2 millones de euros. Además, el contrato incluiría una opción de compra que la entidad verdiblanca desea tasar en unos 10 u 11 millones más. Y, según ha podido saber ESTADIO, en esas cifras se mueven actualmente las conversaciones entre los clubes.

No obstante, el conjunto 'viola' no es el único que sigue los pasos del todavía central verdiblanco. De hecho, el Inter busca suplir la inminente marcha de Jeison Murillo y también ha preguntado recientemente por él. Es más, el Betis trabaja con la idea de que, al saber los clubes que ahora sí está en el mercado, en los próximos días llegue alguna que otra llamada más; supuesto en el que daría prioridad a un traspaso que nunca estaría por debajo de los 12 'kilos'.

El vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, no va a regalar al de Bahía Blanca. De hecho, ya rechazó una propuesta en firme del Hamburgo alemán, que ofreció 8 millones de euros y que si no realizó una segunda intentona fue por la taxativa oposición de los heliopolitanos a negociar un traspaso en aquel momento. Si no surge ningún traspaso interesante, la cesión no es vista con malos ojos, ya que entiende que jugando un año en Italia podría revalorizarse.

La situación ahora ha cambiado. Y en ello ha tenido una notable influencia la opinión de Setién. El cántabro es consciente de que Pezzella quizás sea el defensa más fiable que tiene en su plantilla, pero, según apuntan a este periódico fuentes muy próximas al vestuario, está algo decepcionado con las dificultades del argentino para adaptarse a una nueva propuesta de juego. No le ve cómodo con el nuevo estilo, cree que se limita a jugar a lo que sabe y esperaba más colaboración por parte de uno de los pesos pesados del equipo.

A esto se une la grata impresión que tiene del trabajo de los recién llegados Jordi Amat y Feddal y del crecimiento que atisba en Mandi, quien además ha tenido un papel fundamental en el fichaje de Boudebouz, y en Tosca. Así las cosas, cuando los rectores del club le han pedido su opinión, Setién ha asegurado que ve mimbres suficientes para el eje de la zaga, donde el argelino -que por sus características e implicación ha adelantado por la derecha a Pezzella- y el marroquí se postulan como esa dupla titular que a la vuelta del 'stage' en Alemania dijo no tener aún decidida.

En la presentación del ex mediapunta del Montpellier, Serra Ferrer aseguró que si hay un último fichaje, será el entrenador el que decida el perfil y la posición. En este sentido, Setién ha asegurado que, salvo que se ponga a tiro un central 'top' como oportunidad de mercado, prefiere reutilizar el dinero que liberaría Pezzella (más el de las salidas de Zozulia y Digard) para buscar un jugador de banda. Ya sea un extremo puro, un delantero que pueda caer a banda, o incluso un extremo-lateral.