Rolland Courbis: "Visto el mercado, Boudebouz es un fichaje barato"

Rolland Courbis atendió a ESTADIO Deportivo para hablar sobre el sonado fichaje bético de Ryad Boudebouz, al que conoce muy bien de su última etapa como entrenador del Montpellier. "No he hablado con él de su fichaje, pero lo he ido siguiendo por los medios. Fue mi jugador en el Montpellier, le conozco bien y confío en su calidad. Le irá bien, será un buen refuerzo para el Betis", ha comentado.

Courbis, que sabe de sobra cómo se desenvuelve el argelino sobre el verde, comentó que se trata de "un jugador con una gran calidad técnica". Sobre lo que pueda dar al Betis, confió en que "hará subir el nivel del Betis" y destacó su precisión "en el último pase y en el anterior al último pase".

A esperas de que se cierre el mercado, el ex del Montpellier ha sido la inversión más importante de los verdiblancos junto a Camarasa. Sin embargo, Courbis cree que ha sido barato: "Vistos los precios actuales, no me parece en absoluto que haya sido un fichaje caro. El traspaso ha sido bueno para el Betis y para Boudebouz. El Montpellier no podía retenerlo, por lo que, dentro de lo que cabe, las tres partes han salido ganando en esta operación".

Por último, no dudó de que su adaptación al equipo será buena: "Boudebouz es un jugador con mucho carácter y personalidad, además de un gran compañero. Será bien acogido por el equipo y la afición".