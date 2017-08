Más velocidad para cerrar la plantilla del Betis

El presidente, Ángel Haro, y el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, aseguraron durante la presentación de Ryad Boudebouz que estaban "muy cerca" de alcanzar el límite salarial que permite LaLiga y que eso supondría un handicap para la llegada de algún refuerzo más. Además, aclararon que, en el caso de ir a por otro fichaje, éste no necesariamente tendría que ser un delantero, sino que correspondería a Quique Setién escoger la posición a reforzar.

En este sentido, según ha podido saber ESTADIO, el técnico cántabro no ha pedido nada al entender que la plantilla está bastante compensada. Eso sí, puestos a reforzarse se decantaría por fichar velocidad y verticalidad. Es una de las carencias que ha notado en pretemporada, pero no le preocupa, toda vez que los servicios médicos le han tranquilizado con la recuperación de Tello y que Nahuel se quedará finalmente para competir con el catalán, con Joaquín e incluso con Boudebouz, que también puede caer a un costado.

Setién, no obstante, no ha trasladado al club unas exigencias rígidas, por lo que los rectores verdiblancos cuentan con un abanico que va desde un jugador puro de banda, a un extremo que pueda jugar de delantero e incluso a un lateral-extremo o viceversa.

Para ello, la entidad espera que pronto le salgan las cuentas y estar capacitado para asumir la ficha íntegra de una cesión que eleve el nivel del equipo. Y es que, a pesar de que el margen salarial que cuentan hasta alcanzar el tope es de aproximadamente un millón de euros, cantidad que espera doblar en breve. Cabe recordar que aún hay dinero en la caja y que muy pronto se liberarán las fichas de Roman Zozulia y Didier Digard (con o sin rescisión) y muy probablemente también la de Germán Pezzella, por quien puja la Fiorentina. Además, está a la espera de que LaLiga le confirme en los próximos días que aumentará el techo salarial teniendo en cuenta el aumento de abonados -se acerca mucho a los 50.000- y su influencia en el reparto de los ingresos por los derechos televisivos.

De momento, no hay gestiones avanzadas para la llegada de algún jugador de banda, aunque este periódico ha podido saber que el Betis ha preguntado por la situación de Sabin Merino (Athletic) y de Hernán Pérez (Espanyol), sin llegar a negociar de manera formal por ninguno de ellos.

El conjunto bilbaíno se negó a dejar salir a su cachorro, con el que cuenta, a pesar de que el pasado curso apenas pudo jugar por culpa de una pubalgia que mermó sus fuerzas y que finalmente le obligó a pasar por el quirófano. La situación del paraguayo es distinta. El cuadro perico ya ha superado su tope salarial y tiene a Dídac Vilà esperando a que le hagan una ficha. Quique Sánchez Flores ha dado su visto bueno a la salida de Hernán Pérez, que ya sonó para el Betis en la etapa de Pepe Mel y que cuenta con ofertas en firme de Grecia y del Getafe.

El director deportivo azulón, Ramón Planes, admitió este miércoles que pugnan por el fichaje del internacional guaraní. "Hernán Pérez es una posibilidad. Siempre buscamos jugadores en el primer año que conozcan el campeonato y en ese perfil está Hernán, pero también hay alguna opción más de jugador nacional", manifestó el dirigente del conjunto madrileño.

El Betis no se precipitará y esperará hasta el final de mercado a que salga una oportunidad de mercado interesante, con un traspaso asequible o una cesión con opción de compra asumiendo gran parte de la ficha. Para ello, liberará gasto salarial y ha reservado una partida económica. Si no encuentra algo que mejore lo que hay, pospondrá movimientos hasta enero y tirará del filial a pesar de que, más allá de Francis (al que apenas ha podido ver), no tiene a nadie de ese perfil. Sí ve con buenos ojos a un lateral zurdo como Junior, un mediocentro como De la Hoz o un interior como Narváez.