Amat: "Es nuestra idea y moriremos con ella"

Fue un estreno agridulce para Jordi Amat, que analizaba anoche en el programa de Betis TV Heliópolis tanto su primera titularidad como el 'estilo Setién', ahora en entredicho por la derrota en Villarreal. "Sales del partido con un sabor amargo, porque podíamos haber ganado. Los dos equipos tuvimos ocasiones para ganar", admite el catalán, que pasó un lunes complicado: "Intentas analizar todo, recordar muchas jugadas... El equipo es muy positivo e intenta coger todo lo bueno de este encuentro y pensar en el del sábado, que es importantísimo. Dormí dos o tres horas. Cuesta coger el sueño. Llegamos sobre las tres a casa y a las 10 estábamos entrenándonos".

Echando la vista atrás, el ex espanyolista admite que, "después del 1-1, ellos fueron muy superiores" y que les "costó igualar esa intensidad. En el segundo tiempo, hubo un cambio de todo el equipo", gozando de una gran ocasión para hacer el 1-2 "en una acción de Tello que fue una gran pena. Luego ellos, al contragolpe, hicieron mucho daño, y ahí está el resultado".

Con todo, se queda con el golazo que puso por delante al Betis: "Fue increíble toda la jugada, desde el inicio; viene de una salida de balón muy buena (de Feddal) y luego el centro de Joaquín a la cabeza de Sergio León. Ésta es nuestra idea de juego y vamos a morir con ella. Es complicado ver esta jugada, pero durante el partido hay muchas otras acciones que salimos muy bien desde atrás. El 2-1 viene de una posesión nuestra en su campo; nos llegan bien al contragolpe y la definición es muy buena. Creo que el que da el pase ni ve el movimiento. La quiere poner al córner".

En resumen, Amat cree que "el Villarreal fue mejor en las áreas, y así es el fútbol. Al final, manda el resultado", lo que, para él, "es injusto. El Betis hizo un gran trabajo, peleó muchísimo hasta el final, pero no hubo suerte de cara a gol".

Ahora, toca "corregir cosas y ver el partido tranquilamente para analizar todo un poco; Hay cosas muy positivas, como el míster ha dicho, para enfocarse en el partido del Depor". Tras su fallo, Tello quedó un poco afectado, lo que su compañero considera "normal. Es una ocasión clara donde él quiere marcar gol sí o sí y celebrarlo con todo el equipo. También es verdad que el portero está acertado, porque deja muy bien el pie".

El zaguero alababa a continuación a Setién, "un tío muy claro, muy sincero desde el primer día. Es tan natural... Lo ves hablar y siempre es así de claro con todo el mundo. Eso es muy positivo para el equipo". Tanto que ni siquiera le achacó que pospusiera su debut a la tercera jornada: "Estoy muy contento de jugar mi primer partido con el Betis, con esta camiseta. Fue una pena el resultado, pero tenía ganas de jugar 90 minutos después de una pretemporada larga. Al final, tuve problemas en el tobillo. ¿Sorpresa? Lo podías intuir un poco dos días antes del partido; el míster y todo el 'staff' técnico lo guardan en secreto hasta la última charla. Eso es positivo; la competencia es sana, muy buena en todas las posiciones. Creo que tenemos un equipo completo donde todo el mundo es importante. Eso es vital. Él tiene sus planes, decide en todo momento, y es una manera de estar todos concentrados, metidos, en esta idea, en este camino".

Jordi "pensaba que estaría peor físicamente", por lo que se sorprendió a sí mismo: "Me noté muy tranquilo, muy cómodo. Es un vestuario muy humilde, muy trabajador. Como dice el míster, tenemos que intentar llegar a nuestro 80-90% de nivel y mantenernos ahí". Además, valora el apoyo de la gente desde los entrenamientos, donde, a diferencia de Inglaterra, acude "mucha gente y ves la ilusión, que se transmite al jugador para el fin de semana". Y no es la única diferencia con la Premier: "Hay muchas. Es una Liga muy complicada a la que todo el mundo quiere ir, con un fútbol más directo, pero tenía muchas ganas de volver, y qué mejor sitio que aquí en el Betis".

El de Canet de Mar, "adaptado y feliz en la ciudad", se mostró "súper agradecido a Serra, el presidente y a todo el club por la confianza", recordando que estuvo "dos semanas para comprar el billete".

Para finalizar, defendió de nuevo a Setién y a Adán, tras su fallo: "Intentamos minimizarlos. El míster dice 'prefiero que falles porque lo has intentado a cerrarnos e ir hacia arriba intentando no jugar bien al fútbol'. Eso es una idea muy clara que todos queremos seguir". Lo siguiente, ganar al Deportivo, del que no se fía "porque tenga un punto".