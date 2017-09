Una gaseosa con mal sabor

Un Betis de dos caras pagó muy caro que su perfil bueno apenas se viera en Villarreal durante 20 minutos, ofreciendo después el peor rostro de un equipo que distaba entonces de ser ese que controla y domina los partidos a través del balón, como pretende su entrenador.

Madurando las posesiones y tocando hasta encontrar un resquicio en el rival. Así comenzaron los verdiblancos su actuación en La Cerámica. Y así llegó el gol de Sergio León, tras una rápida salida que se inició con un cambio de sentido de Durmisi, el posterior pase de Barragán y la carrera por banda derecha de Joaquín. Ahí estaba el filón que querían explotar los verdiblancos, porque en la siniestra, con Tello, nada de nada.

Pero cual gaseosa, tras verse por delante, el Betis fue reculando ante el empuje amarillo y, para más inri, un error de Adán propició el empate y terminó por desconectar a un equipo que pagaba así los riesgos que asume en la salida, con los centrales muy abiertos y los laterales casi como extremos.

Sin nadie que se ofreciese en el centro del campo, cada vez había más huecos que los jugadores amarillos aprovechaban por dentro y por fuera, donde los laterales béticos echaban en falta más ayudas. Un negro panorama que no varió tras el descanso. Porque el cuero siguió siendo de los locales y el Betis, al que no le duraba un segundo en los pies, abusaba en exceso del balón largo. Ya no se maduraban las jugadas. El único y escaso peligro, de hecho, llegó con fútbol directo, pero Tello no acertó y el Villarreal ajustició a un conjunto arrinconado.