Mel: "El Betis ha invertido mucho y el ambiente será terrible"

"Es un equipo de Primera, que juega en su casa, en un ambiente terrible para el rival. Ha hecho un gasto económico importante... porque mira esa alineación: Barragán, Feddal, Javi García, Guardado, Camarasa, Sergio León, Tello? Todos son nuevos. No son unos cualquiera, sino jugadores que el Betis ha tenido que ir a comprar y pagar con ses desembolso. Y hay que tener en cuenta esa ambición que tiene con una afición detrás de 50.000 socios. Será un partido complicado, pero no más complicado que otros. En Primera, a igualdad de intensidades, todos son difíciles", ha comentado Pepe Mel en una entrevista concedida a La Voz de Galicia, previa al Deportivo-Betis de este fin de semana.

"Jugaremos el sábado ante un Betis que va a meter mucha intensidad y tenemos que igualarla. Trabajaremos aspectos defensivos, ofensivos y la estrategia esta semana ante el Betis", añade el madrileño, a quien ya se le cuestiona: "Siento que me juego el puesto en cada partido. Así vivo yo la profesión; no puedo pensar a medio plazo. Tenemos menos puntos de los que nos merecemos. Tenemos que salir con intensidad porque esto es Primera. Que la gente diga que el equipo no sale con intensidad me duele y tiene que dolerle también a los jugadores. Sigo pensando que las cosas van a salir bien, estoy convencido que el Dépor va a hacer un buen año. No nos están saliendo las cosas, pero a los jugadores hay que convencerles, repetir, insistir y trabajar. Quizá no tengamos tanto músculo en centro del campo como otros equipos. La sangría de goles es lo que nos debilita y tenemos que atajarlo y evitar ser endeble", terminó Mel.