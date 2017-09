Adán: "Estoy en el Betis, donde quiero estar"

Antonio Adán ha vuelto a tener un verano agitado en cuanto a su futuro, aunque el portero siempre ha tenido claro dónde quería jugar. "Es un tema del año pasado que a día de hoy no es importante. Está hablado tanto con Serra como con Alexis, con los que tengo una buena relación. Lo que sí es importante es que otro verano más yo he vuelto a cumplir con mi palabra de seguir en el Betis, que es donde quiero estar y donde tengo la ilusión de hacer cosas importantes. Lo dije públicamente un montón de veces y se lo he dicho internamente al entrenador. Dije que no movería un dedo para salir de este club. He estado callado muchos meses porque el movimiento se demuestra andando", ha señalado en sala de prensa.

El mejoreño ha reconocido ofertas, aunque no quiso moverse del Betis: "Todos los veranos hay opciones. Mi prioridad siempre ha sido el Betis y como jugador que tiene contrato lo he remitido al club, que es el que se tiene que poner de acuerdo para una venta. He remarcado que no iba a hacer movimientos para salir y como veis, en septiembre, estoy aquí".

Adán no ha recibido una propuesta de mejora, aunque el futbolista valora que siempre ha gozado de la confianza de sus entrenadores en el Betis: "Para mí lo importante es sentir el respaldo de los entrenadores. Han pasado muchísimos y he tenido la confianza de todos. Llevo cuatro años seguidos jugando cada domingo sin faltar ninguno. El resto no me importa. Nunca me han importado los temas contractuales".