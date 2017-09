Mel: "Es un partido especial, tengo muchos amigos y todos quieren que pierda"

Pepe Mel, entrenador del Deportivo, ha reconocido que regresar este sábado al Benito Villamarín es "especial" porque allí tiene "muchos amigos", aunque "todos, absolutamente todos, quieren que pierda".

"Es un partido muy especial para mí, lo marca el hecho de tener muchos amigos allí y de que todos, absolutamente todos, quieren que yo pierda", aseguró en rueda de prensa.

Mel defendió al Betis como jugador (1989-1993) y como entrenador en dos etapas, primero entre 2010 y 2013, y después, entre 2014 y 2016.

"Es la primera vez que vuelvo después de casi seis años como entrenador. Allí he hecho muchas cosas buenas, he vivido muchas cosas malas también y el ambiente, el ruido, es conocido, pero será con sensaciones extrañas porque estará en contra de mi equipo", auguró el preparador madrileño, que vuelve al Villamarín un año y medio después.

Del equipo que entrena ahora Quique Setién dijo que "tiene una idea definida del juego" y ha sido "montado desde el verano con la ilusión de llegar lo más arriba posible".

"Históricamente siempre tiene la deuda de que su afición siempre va muy por delante y es un equipo que necesita de una vez por todas meterse arriba. Por presupuesto y gasto el Betis puede hacerlo, pero de nueve puntos ha sumado tres y tiene que intentar ganar", declaró.

De la plantilla destacó a "dos jugadores de uno contra uno en banda como Tello y Joaquín, un futbolista rápido y goleador como Sergio (León) y luego jugadores en el centro del campo que manejan el tempo de juego".

"Lo importante es que estemos atentos, concentrados y tensos desde que el árbitro pite", dijo el técnico en alusión al partido ante la Real Sociedad el pasado fin de semana, en el que tenían un 0-2 en contra a los 4 minutos.

"Necesitamos ganar, un equipo de fútbol, de cualquier deporte profesional, se sustenta en las victorias. Así es como el equipo cree, los jugadores creen, el entrenador se reafirma. Para un entrenador, es más fácil llevar al equipo adelante basándose en buenos resultados. Para eso necesitamos hacer buen partido primero y, si es posible, ganar", comentó.

Mel avanzó que Lucas Pérez "puede ser" titular después de haber tenido unos minutos ante la Real Sociedad.

"Cuanta más gente de gol en el campo, más a gusto estoy yo. Confío siempre en poner a la gente que tiene más gol, que es capaz de hacer más cosas delante, y luego tenemos que ser compactos. Esa es la asignatura pendiente. Tenemos gente capaz de hacer gol y ahora hay que tener gente capaz de no encajar nueve goles en tres jornadas", manifestó.

Sobre los nervios que hay en el entorno tras el mal arranque de temporada del equipo, Mel dijo que eso es "la parafernalia del mundo del fútbol".

"Yo tengo que preocuparme en lo que puedo incidir, en que el futbolista esté bien, preparado, en no equivocarme en las decisiones", apuntó el entrenador, que tampoco se mostró preocupado por unas declaraciones del presidente deportivista, Tino Fernández, quien dijo que espera que Mel se consolide pero advirtió de que no tiene miedo a cambiar de técnico.

"Tenemos que centrarnos en el Betis, en jugar, en el balón, en cosas en que podemos incidir. Lo que diga el presidente, la gente, un periodista, son cosas externas que de nosotros no dependen. Así que para qué gastar energías", advirtió.

Con todo, aseguró que, después de su mujer, "la persona que más quiere que esté aquí mucho tiempo es Tino (Fernández)", quien afirmó que el Deportivo debería luchar por ser décimo o undécimo.

"Él está en lo correcto, es la persona que lleva este barco. Si el capitán no marca el rumbo y es ambicioso, de ahí para abajo nos volvemos todos mediocres pero como entrenador no puedo mirar más allá de la jornada cuatro, no puedo hablarles a los futbolistas de cómo va a quedar el Dépor en mayo", matizó.

También indicó que ha estado en "situaciones" como la actual "en muchas veces", acostumbrados a sentir "estos vaivenes" que se producen por los resultados adversos, pero transmitió un mensaje optimista: "Voy a atreverme a decir que voy a hacer una buena temporada con el Dépor".