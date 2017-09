Sergio León: "Este equipo necesita tiempo"

Sergio León está viviendo su sueño de triunfar en el equipo de su vida, un sueño alcanzado a base de trabajo y sacrificio y mucho tesón. El delantero, en una entrevista a Canal Sur Radio que transcribimos a continuación, repasa su vuelta a casa, sus sensaciones y la actualidad del equipo.

- ¿Es este su regreso soñado?

- Sí, si me lo hubieran dicho hace un año y medio no me lo hubiera creído, pero la realidad es esta: que estoy aquí, que estoy en mi casa, y que estoy muy contento.

-Repasemos un poco su trayectoria. En 2010 decide marcharse del Betis y es ahí cuando le cambia la vida.

- Fue una decisión que me costó, porque llevaba varios años en la cantera y no había salido de mi pueblo. Hacía la maleta para irme a la aventura. Al final fue una aventura que me cambió la vida. Quién me iba a decir que iba a encontrar a mi mujer, y que a raíz de ahí iba a ir todo a mejor. Estoy muy orgulloso.

- Sin embargo, a los pocos días de marcharse sufrió un duro golpe.

- Si dura fue la decisión de marcharme, más duro fue llegar allí (Reus) y a los cinco o seis días tener que volver por el fallecimiento de mi padre, pero son momentos duros que te pone la vida y hay que superarlos. La vida continúa. Yo sé que estará muy orgulloso de todo lo que he conseguido, estoy consiguiendo y me queda por conseguir.

- Para volver, rechazó importantes ofertas.

- Eso es lo de menos. La felicidad está por encima de todo. Yo pensé que aquí iba a ser feliz. Ahora se mira mucho eso, pero este era un sueño por cumplir, una promesa, y quién me dice a mí que dentro de cuatro años no tengo esa opción, probar otras ligas, pero mi corazón sentía que tenía que volver a casa.

- Pero, estuvo a punto de fichar un año antes. ¿Qué pasó?

- Me cogió el cambio de director deportivo. Estaba Macià, si no me equivoco, y después llegó Torrecilla. Con Macià y Alexis estaba todo muy avanzado, pero llegó Torrecilla y dijo que yo no entraba en sus planes, y me fui a Osasuna.

- Usted coincidió poco con Mel, ¿no? ¿Cómo cree que le van a recibir?

- Mel llegó el año siguiente de mi debut con el primer equipo en Segunda división. Entrené un par de veces con él, porque Oli no contaba mucho conmigo, y cuando no iba convocado, los dos o tres que no íbamos convocados entrenábamos con el primer equipo. Es lo único que recuerdo con él. El año pasado, cuando fue a Pamplona a jugar con el Depor, estuvimos hablando, que también me quería para irme al Deportivo. No le cerré la puerta, pero yo tenía claro dónde quería ir. Espero que le reciban bien. Ya no sólo por lo que ha hecho como entrenador, también como jugador.

- ¿Cree que hay jugadores para poder defender el estilo de juego que propone Setién?

- El Betis necesita tiempo. Medio equipo es nuevo, entrenador nuevo, con su filosofía, nos estamos adaptando. El otro día tuvimos el error, pero la filosofía de Quique te arriesgas a eso, pero tiene cosas buenas. Si Quique lo ha conseguido en Lugo, Las Palmas€ porque hayamos cometido un par de errores€

- ¿Teme la vuelta de Rubén Castro en diciembre?

- Miedo no, al final es más competencia, pero mientras más jugadores, más enchufados estaremos. Rubén lo queremos todos como un ídolo. Yo lo veía y me quería parecer a él. Es un delantero top. Cuando venga será un jugador muy importante.