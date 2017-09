Setién habla de Boudebouz, el estilo, Mel, Adán...

Quique Setién ha dado una rueda de prensa larga y tendida en la previa del Real Betis-Deportivo de mañana en el Benito Villamarín. El técnico cántabro ha repasado toda la actualidad verdiblanca, sin dejarse ningún tema en el tintero.

Previa del encuentro: "Afrontamos el partido siempre como lo haremos con el resto, con la ilusión y el trabajo necesario para afrontar cualquier partido. Lo que pretendemos es ganarlo y seguir progresando en nuestras aspiraciones de jugar bien, de mantener y crecer en las propuestas que tenemos y tratar, como siempre, de jugar bien, llegar a la victoria y dar una satisfacción a nuestros aficionados".

Convocatoria: "Boudebouz entra en la convocatoria. Es obvio que no va a estar del todo bien, tiene unas ligeras molestias y todavía le costará estar al 100% unas cuantas semanas. Irá progresando, le iremos metiendo... está en condiciones de poder competir".

Claves del duelo ante el Deportivo: "Creo que el partido va a ser complicado, como todos. No creo que ni nosotros ni muchos equipos, salvo un par o tres, estemos en condiciones de ir tranquilo pensando en que lo vamos a ganar seguro. Ninguno de los que aspiramos a estar en las zonas intermedias, los partidos serán igualados y salvo que se te pongan de cara al principio, evidentemente vamos a tratar de hacer las cosas mucho mejor de lo que las hacen el rival. Estaremos apoyados por nuestro público, eso debe ser un plus. Estamos en una progresión ascendente, poco a poco vamos viendo cosas que nos gustan más independientemente de los resultados. Nos gustaría seguir con esa progresión y acompañarlo con victorias".

¿Trastoca perder?: "Yo la confianza no la pierdo porque gane o pierda. Es cierto que influye en el estado de ánimo, principalmente los jugadores. Nos mueve el ánimo y el clima es mejor si ganas. Los que estamos aquí metidos entendemos que perder siempre es una opción. Uno no puede variar de la noche a la mañana cuando hay un par de derrotas y más cuando se está haciendo un equipo que, poco a poco, irá mejorando. Todos queremos ganar, pero trato de no sentirme influenciado por los resultados cada día. Así, no vives. Tienen trascendencia pero nuestro objetivo es hacer progresar al equipo, gracias a eso sacaremos buenos resultados. Veo al equipo muy bien. Contra Villarreal jugamos muchísimo mejor, aunque hay cosas que nos cuesta coordinar entre los jugadores. Pretendemos presionar hacia adelante y no perder e ir hacia atrás. Hay cosas que tardan en corregirse. Vosotros y mucha gente os ceñís al resultado, que es respetable, pero no puedo vivir permanentemente de eso porque hay muchas cosas que tener en cuenta".

¿Qué le parece que Pepe Mel esté en entredicho en La Coruña?: "Por supuesto que es pronto para juzgar. Contemplo las cosas de otra manera. Llevo aquí 40 años y sé lo que es esto. Vosotros y mucha gente lo véis desde otra perspectiva. Mel seguro que está respaldado por muchos también. Hablamos generalizando y no es así. Tengo que tratar de hacer las cosas bien para mejorar, que es lo que hacemos cada día. Luego están los resultados. Voy a llegar a ganar haciendo bien las cosas. Los deseos van muy alejados de las realidades muchas veces. Uno se crea expectativas desmesuradas cuando no tienes ningún dato objetivo para plantearte esos objetivos. El Depor es un equipo que puede ser como el nuestro, con su historia, con sus jugadores... y trata de encontrar su camino y hacer las cosas bien, como todos. Pensar que Mel o cualquier entrenador pueda estar condicionado por el resultado porque hay que ganar porque sí, pues... yo creo en el trabajo. El esfuerzo, a veces y desgraciadamente, no tiene recompensa. Trato de mantener una línea de rendimiento estable de juego. Es importantísimo, en nuestro caso, que estemos convencidos de lo que hacemos porque hemos elegido un camino y es el que vamos a seguir. Aquí lleváis reclamando durante muchos años cosas que no llegan. Ahora nos ha tocado a nosotros buscar hacer esas cosas, a ver si, sin la tensión que provoca esos resultados, podemos trabajar con tranquilidad y mejorar esa propuesta".

Análisis del rival: "Jugador por jugador tiene un grandísimo equipo, en todas las posiciones con jugadores extraordinarios. Tiene velocidad, inteligencia, desborde en las bandas, centrocampistas de calidad y contundentes, serios en el trabajo defensivo. Los laterales me gustan mucho los dos y los centrales tienen buena salida de balón. En cuanto a jugadores, es un equipo que me gusta mucho, muy a tener en cuenta. No va a ser fácil".

Equipo titular del Betis: "No sé si habrá muchos o pocos, pero habrá algún cambio en el once. Evidentemente, sé que mantener el rendimiento estable en algunos jugadores durante diez meses es imposible, habrá picos de rendimiento. En general, lo que uno pretende es que el futbolista con ese rendimiento, repercuta en el del equipo, así vamos a jugar mejor. Si tengo jugadores que no están bien y otros que sí, se va a notar cuando les llegue el balón. Por eso no es fácil decidir y que jueguen siempre los mismos. Me sorprende cuando prevéis una alineación una semana antes. Vosotros os guiáis por los nombres, pero yo no. Si un día analizáis conmigo un partido veréis las cosas que se aprecian que no se ven".

Fallo de Adán: "La responsabilidad no es suya, sino mía. Esto no es la primera vez que me ha pasado. Desde el principio siempre les advierto a los porteros que es un tema muy importante para nosotros, la salida de balón desde atrás. Es una elección que hemos tenido nosotros. Es verdad que estamos sometidos al error, y se ven mucho. Lo que realmente agradezco a Adán y a los demás compañeros, que están convencidos de lo que proponemos. Están contentos con mejorar y hacer las cosas bien. Es nuevo para muchos, incluido Adán, que tiene 30 años. Y ahora viene un entrenador y le pide algo diferente a lo que ha hecho durante toda la vida. Nosotros somos valientes, queremos ser atrevidos, queremos tener el balón, protagonismo, pero no lo podemos hacer con jugadores que no tengan ese compromiso. En el resto de su historia futbolística va en otro sentido y cambiar esa dinámica cuesta, incluso a nuestros propios aficionados. Me gustaría que cambiáramos la perspectiva y en lugar de proponer debates sobre Adán, jugadores con calidad, asumir riesgos que no compensan... por qué no debatimos la jugada del primer gol después de 17 toques y vemos las cosas con ese optimismo. Soy una persona que siempre me ha encantado el balón y lo contemplo así. Ellos tienen libertad para tomar decisiones en el campo, que es lo que asume Adán. Él sabe lo que es importante para nosotros. Unas veces aciertan y otras se equivocan. Tenemos que asumir esos errores".

Debate, gol encajado o marcado: "Ha habido dos jugadas. Los otros goles no tienen incidencia real. Ni pierdes por una jugada ni ganas por la otra, la que metemos el gol. Si Tello mete el gol que tiene fácil, a lo mejor os olvidáis de esa jugada. En dos jugadas extraordinarias hay un gol espectacular y otra que te cuesta un gol, analizándolo como jugadas aisladas. Yo, que soy optimista, no voy a dejar de hacer ese fútbol por recibir un gol así. Todos estamos orgullosos de las cuatro veces que Adán salió por dentro jugando con un compañero. Cuando sale bien todo el mundo está contento, que es la mayor parte de las veces. Tampoco pretendo convencer a todo el mundo, es mi manera de ser. Cuando me contrataron ya sabían el entrenador que traían. No voy a cambiar, aunque trataremos de ajustar que todos los jugadores, que les pasará a los centrales alguna vez, ajustaremos para que pase lo menos posible. También recordar, por favor, el beneficio que nos da hacer lo que estamos haciendo".

¿Muchas críticas en los medios?: "No veo pesimismo en los medios ni nada. Me coincidió que puse la radio y escuché la opinión de aficionados, periodistas... me llamó la atención que, en la media hora que tardé en llegar a casa, se habló de la convenencia de salir o no con el balón jugado. Pero bueno, la importancia que se le ha dado es obvia. No sé si se hablado más de esa acción que de la otra. Yo las cosas, visualmente, cuando he visto el gol que metimos, lo primero que pensé 'esto nos viene espectacular para la confianza de todos los jugadores en lo que estamos haciendo'. Cada vez vamos mejor, porque en esa media hora la salida de balón fue extraordinaria, Adán estaba haciendo un partido espectacular. La jugada que se queda Tello delante del portero es un golpeo en largo de Adán. Eso pasa porque nos presionan arriba la salida de balón. Hay tantas cosas que podemos analizar a favor y en contra... a ver si somos capaces de ser un poco positivos en esto, joder. Entiendo yo, porque generamos tensión para que otro no se atreva la jugada siguiente. El error forma parte de esto. Adán, para los que piensan que no tiene capacidad para jugar el balón, que vean la primera hora de partido. Mejor que Javi Varas, que lo tuve el año pasado, muchísimo mejor. Para Adán, para el tiempo que llega haciendo esto, se está saliendo, por eso dice que ahora es mejor futbolista".

El presidente del Deportivo dice que tiene mejor equipo porque el Betis se ha itneresado por los jugadores que ha fichado: "Puede tener cierta lógica ese pensamiento. Al final, por esa lógica, seguro que es mejor equipo el suyo. Hemos analizado mucho el mercado para incorporar futbolistas que necesitábamos. Dos meses antes de llegar, Lorenzo estaba trabajando en todo esto. Igual hay una lista de 50 o 60 jugadores".

¿Qué le comentó a sus compañeros con el gol encajado?: "Le dije todo lo contrario con el fallo de Adán a mis compañeros. Yo ya sé que esto va a pasar. No tengo ninguna duda. Y algún central mío se equivocará en un momento determinado y pasará esto. Yo veo las cosas positivas que nos da: tenemos una identidad, mantenemos el balón aunque a veces el rival no te deja...Tratas de coordinar bien todo los movimientos, pero a veces esto no pasa. Al final, que llevo años en esto, me compensa. La alternativa cuál es, lo que habéis llevado aquí haciendo años. Los pelotazos también pueden valer, pero ¿ha dado algo? Se han conseguido títulos con pelotazos, pero ahora la propuesta es la mía, y todas valen. No he llegado hasta aquí porque me haya venido abajo a la primera de cambio, soy un tío de convicciones, por eso necesito que mis jugadores crean en esto. Vamos a dar margen, aunque no quiera usar el tiempo. Hay 20 jugadas en el partido de Villarreal que estoy encantado. Pero necesito tiempo para cambiar los conceptos. He hablado con jugadores al final del entrenamiento porque les cuesta ir hacia adelante, y esas dudas son las que tenemos que resolver cuando están en el campo. Ellos creen porque han visto jugar a mis equipos en otro lado. A veces mi satisfacción no es ganar un título, sino la de hacer bien las cosas, eso es lo que me mueve".