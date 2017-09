Joaquín: "Recordaré esa ovación"

El portuense Joaquín Sánchez fue el gran protagonista en el Benito Villamarín, firmando un doblete que posibilitó la victoria bética por 2-1 ante el Deportivo. "No marcaba dos goles desde cuando jugaba en Málaga, lo hice ante el Granada. Estoy muy contento porque el equipo había entrado bien, nos pusimos por delante. Después tuvimos esos minutos donde el Dépor empató, pero en la segunda parte hemos sido muy superiores y hemos ido a por el partido. Victoria importante en casa, seguimos sumando. Ha sido uno de los días más bonitos desde que he vuelto, lo recordaré porque esa ovación ves que el respeto de toda la gente lo tengo. Ese es mi mayor fundamento para seguir ayudando, apoyado en mi familia", explicó el extremo, quien se refirió al duelo del próximo miércoles en el Bernabéu: "Es nuestra identidad, hay momentos de apuro que no se puede jugar como uno quiere pero la victoria de hoy nos va a servir para ir a casa del Real Madrid a intentar no perder nuestra identidad, con todo el respeto del mundo porque es el Madrid, que atraviesa un gran momento".