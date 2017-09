Betis D. 2-0 El Ejido 2012: Pedro y la pegada sostienen a un filial invicto en casa

El Betis Deportivo se apuntó su segunda victoria de la temporada en un ejercicio de eficacia que sostuvo el meta Pedro, vital con sus intervenciones ante las acometidas de un desafortunado El Ejido 2012 que tuvo múltiples oportunidades de igualar, aunque cayó continuamente en fuera de juego o falló en los últimos metros ante un cuadro anfitrión menos brillante que otras veces, aunque tirando de oficio y de una lectura apropiada del choque.

En el primer tiempo, el filial se encontró pronto con el 1-0, fruto de una mala cesión de Arregi a Gianfranco que aprovechó a los cinco minutos Aitor para regatear al portero y batirlo por bajo, casi sin ángulo, pero los locales no llegaron a tener nunca sujeto ni controlado el partido. Llevaron la iniciativa los de José Juan y a buen seguro superaron en posesión a los almerienses, si bien éstos contragolpearon asiduamente con peligro y merodearon el gol. Había avisado a los dos minutos Echu, que disparó desde cerca a las manos de un Pedro cuyos reflejos evitaron males mayores en esta fase. De esta forma, el emeritense fue providencial para despejar a córner con la punta de los dedos en un mano a mano en el 10 con Carralero, que marró siete después a bocajarro, tras falta ensayada entre Rodri y Velasco, al tiempo que Nil Coch se cruzaría 'in extremis' al filo de la media hora para evitar que Alfonso fusilara a su cancerbero.

Entre tanto, se reclamaron sendos penaltis a Liberto y Loren que no parecieron, mientras que Aitor, a pase del ex del Elche, tuvo la sentencia antes del asueto. Alternativas, por tanto, en el campo principal de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde el buen trato del balón y la presión alta fueron denominadores comunes. Se jugaba en muy pocos metros, con lo que la precisión cotizaba al alza, siendo los errores castigados con acciones de peligro del rival. Eso o jugadas individuales, como la que se marcó Loren en el lateral izquierdo para irse de varios y abrir al flanco contrario para Aitor, frenado a la postre por David Fernández cuando encaraba a Gianfranco. No hubo tiempo para nada reseñable más. Acaso una contra conducida por Emilio Cubo defectuosamente finalizada por Echu.

En la reanudación, más de lo mismo. Iniciaba el Betis Deportivo, pero respondía con contundencia El Ejido 2012. Liberto, en una transición donde debió asistir a un Loren mejor situado, avisó por parte heliopolitana, al tiempo que Carralero –se cruzó de nuevo bien Nil Coch, primero, y le encimó Pedro luego en el mano a mano para dejarle sin margen de maniobra- y Echu asustaron del lado visitante. Ni la puntilla ni el empate habrían extrañado a nadie, repitiéndose un guion de suspense común últimamente en la Avenida de Italia. De hecho, Del Río Lozano invalidó el 1-1 en el 54, decretando posición ilegal en el cabezazo a quemarropa de Alfonso que se sacó de encima Pedro antes de que David Fernández mandase el rechace a la red de fuerte chut. Se señaló también fuera de juego, igualmente dudoso, de Carralero a punto de cumplirse el cuarto de hora, aunque el portero verdiblanco estaba impecable y se sacó una 'palomita' de la chistera por si acaso.

Velasco, Paquito y Carralero siguieron perdonando, circunstancia que propició que el sancionado José Juan Romero buscara soluciones en la medular, dando entrada a Iván Navarro y José Irizo. Y el movimiento pudo generar recompensa pronto, ya que, en el 73, una buena acción entre Julio, Aitor y el ex del Gerena no se tradujo por poco en el segundo para los béticos. Más cerca anduvo, incluso, Loren, que disparó alto después de marcharse de cuatro rivales con maestría en la frontal. Con todo, Paquito la tuvo en un balón suelto que terminó tocando en un defensa para esquivar la meta a la que se dirigía. Las imprecisiones hispalenses daban vida a los ayer rojiazules, que recibieron un jarro de agua fría tras el cambio más defensivo de la mañana: el central Nacho suplió al mediapunta Julio para cerrar con cinco atrás y atar los tres puntos, que se antojaban seguros al mandar el primero a la red el córner de Iván Navarro que peinaba Nil Coch. Llevaba diez segundos en el campo, el tiempo necesario para correr desde la banda al corazón del área.

Con el duelo visto para sentencia, David Fernández mandó un zurdazo cerca de la escuadra a la salida de un córner y Arregi cabeceó libre de marca y rozando el palo una falta colgada al área, pero la decepción cundía en las huestes de los de Alberto González, que continúan sin conocer el triunfo tras cinco jornadas, pese a haber merecido, quizás, algo más en la visita a Los Bermejales.

Betis B: Pedro; Juanjo, Dan Ojog, Nil Coch, Redru; Miguel Rodríguez; Aitor, Hinojosa (José Irizo 66'), Julio (Nacho 83'), Liberto (Iván Navarro 66'); y Loren.

El Ejido 2012: Gianfranco; Emilio Cubo, Arregi, David Fernández, Javi Hernández; Lolo, Rodri (Hakim 76'); Echu (Paquito 62'), Velasco, Alfonso (Kevin 66'); y Carralero.

Árbitro: Del Río Lozano (extremeño). Amarillas a los locales Julio y Aitor, así como a los visitantes Lolo y Javi Hernández.

Goles: 1-0 (5') Aitor; 2-0 (84') Nacho.

Incidencias: Más de 1.000 espectadores en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla. El once verdiblanco saltó al campo con unas camisetas de apoyo a su compañero Pozo, recientemente operado del tobillo. Mañana soleada y de temperatura agradable. Terreno de juego de césped natural en perfectas condiciones para la práctica del fútbol.