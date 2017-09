Haro: "Creo que el Betis tiene que estar por encima del Sevilla"

Ángel Haro ha pasado por los micrófonos de la Cadena Cope, donde ha hablado, entre otras cosas, del modelo de gestión del club y de las comparaciones con el Sevilla. Aunque ha querido dejar claro que no se fija en los nervionenses, sí que ha dejado una frase que dará que hablar al señalar que, a su juicio, "el Betis tiene que estar por encima del Sevilla". "Yo creo que el Betis debe estar por encima del Sevilla, pero no es por nada, sino por lo que representa, por la afición y demás... el Betis tiene todos los elementos para estar por encima del Sevilla en general como entidad. Pero no es por nada, es por lo que yo percibo. Entiendo también que el presidente del Sevilla piense lo mismo de su club. Yo creo que el Betis tiene que tener una entidad por encima del Sevilla. Es lo que pienso. Si no lo pensara sería un mal bético", ha indicado.

Haro también ha explicado las razones por las que, en su opinión, el Betis no está por encima de los nervionenses. "Imagino que en el caso del Betis, que es lo que conozco, es porque hemos tenido muchas situaciones de inestabilidad, se habrán hecho también las cosas mal en el punto de vista deportivo, que es lo más visible, y el otro equipo lo habrá hecho bien. Así de sencillo. Lo que hay que hacer es trabajar para hacerlo bien", ha indicado.

El presidente verdiblanco ha indicado cuál es el club en el que sí se fija: "Realmente no me fijo en el Sevilla. Nuestro esquema es tener clara nuestra hoja de ruta porque lo otro crea ansiedad. Tenemos que tener claro cuál es nuestra estrella polar que nos guíe y no fijarnos en el otro, que le vaya bien y ya está. Yo dije hace unos años que el Betis debería parecerse al Atlético de Madrid, pero no por modelo de gestión, sino porque era muy parecido hace unos años en cuanto a afición, masa social, presupuesto... y ha pegado un salto muy importante. Por eso lo dije. Hay clubes que lo están haciendo bien en un área determinada, otros que no. Nosotros tenemos que coger nuestro camino, tenemos muy clara la hoja de ruta. En lo que no es deportivo lo vamos a hacer bien porque somos empresarios y nuestras empresas van bien, y en lo deportivo tenemos que tener todo el alma puesta en esto para dar ese saltito que necesita la entidad. A partir de ahí, esto va a ir bien seguro".

Tampoco mira Haro al derbi aún y se centra el Real Madrid. "Ahora mismo me preocupa el Madrid. Cuando llegue el derbi, pues siempre se vive de una manera especial como bético, desde que te levantas por la mañana ese día, e incluso la semana antes estás pensando en ese partido", ha subrayado.