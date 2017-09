Haro, sobre Lopera, las ofertas para comprar el club o el nuevo 'sponsor'

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha concedido una entrevista a Cope Sevilla en la que ha tratado asuntos de especia interés. Son los siguientes:

La resolución judicial:

"El 31 por cierto que estaba en litigio se compró a cero euros. El 20% se ha comprado a un precio más bajo y es un paquete muy importante porque es de control. Y nos elimina un conflicto de muchos años que hacía un club más débil. Galera está en su derecho a continuar con los procedimientos penales, pero en el día a día del Betis y a la institución desde el punto de vista accionarial no le va a afectar".

15,5 millones para Lopera y Oliver

"Ha sido difícil, llevamos mucho tiempo negociando. Cuando parecía que se iba a firmar, salía otra situación nueva. Hay que dar valor al trabajo que ha hecho mucha gente antes que yo y de alguna manera la sentencia les da la razón en sus reivindicaciones después de siete u ocho años. El Betis paga 15'5 millones para Oliver y Lopera, ya ellos se lo repartirán como quieran".

No se han precipitado

"Si hubiera sabido que ese 31% no era de Lopera discrepo en que nos hubiera costado menos. Si hubiéramos tenido esta sentencia, habría tenido un elemento más de presión, pero en el acuerdo estas acciones se compran a cero euros. Cuando hay una negociación los tiempos vienen condicionados por las dos partes. Si no se firma el acuerdo con Oliver en marzo, no se habría podido firmar este otro con Lopera. La firma con Bitton metió mucha más presión a Lopera".

Lopera no irá a la cárcel

"Hemos realizado una transacción judicial en la que se paga por el 20% de las acciones. El 31% no cuesta ni un solo euro. El objetivo social del Betis no es meter a Lopera en la cárcel. Si hay accionistas que no están de acuerdo, como Béticos Por el Villamarín, pues que sigan".

Béticos por el Villamarín (BXV)

"Si en BXV se sienten solos es porque quieren estar solos. Ellos no conciben un Betis en el que ellos no manden. No tiene que ver con la justicia. Están solos porque quieren. Se les ha invitado a que estén en la comisión para el reparto de acciones".

Enfado con Galera

"Yo con Galera he hablado poco. La última vez fue por el comentario que hizo de guante blanco, Lo llamé y tuvimos una conversación tensa".

Venta de las acciones

"A Béticos por el Villamarín se les ha invitado a formar parte de la comisión en la que estarán Por Nuestro Betis (PNB), la Liga Juristas béticos, un representante de Farusa y el Betis. El 31% queremos que llegue atomizado a los béticos. Se venderán a 120 euros y el resto a unos 450 ó 500 euros. La idea era una ampliación de capital y éste amortizarlo. Pero habrá que restituir el capital. La verdad es que hay que esperar porque no sabemos si va a recurrir alguien".

Transparencia con los acuerdos

"Con Oliver, su hijo está en el consejo, había firmada una cláusula (de confidencialidad, se entiende) que se acaba en octubre y todos los béticos podrán conocer los detalles del acuerdo. También del firmado con Lopera. Hay transparencia absoluta".

Quedarse con el Betis

"Estamos trabajando para que en el tramo caro no se pueda comprar más del 3%. A 120 euros creo que es un precio interesante. Animo a los béticos a que compren para que no queden grandes paquetes en pocas manos. Entre 450 y 500 euros será el precio del resto de las acciones. Vamos a trabajar con entidades de crédito para que el bético tenga al menos una acción".

No quiere paquetes mayoritario

"Nosotros conseguimos un 26% gracias al apoyo de una o de dos acciones. Es la realidad que puede tener el Betis. Va a ser difícil que haya muchos paquetes de acciones de 5%. Yo quiero que el mapa accionarial, al menos el 65%, esté muy repartido. Así lo tengo en mente, pero no sabemos cómo quedará. Lo importantes es que nadie tenga más del 51% porque ya sabemos que eso no funciona y los problemas que puede acarrear".

Oferta por el Betis del extranjero

"Llegan a LaLiga empresarios interesados en el mapa accionarial del Betis. Lo importante, y creo que no le estamos dando la importancia que tiene, es que el Betis quede en los béticos y con el capital atomizado".

Acuerdo con Ayuntamiento

"La idea es tener esa parcela que está frente a Preferencia, pero a día de hoy no tenemos nada. Sería importante para los planes del Betis tener esa parcela".

Buen equipo, gran grupo humano

"Contento con el equipo montado por Lorenzo, Quique, Josemi y yo, y con el apoyo de la afición. Lo que destaco mucho es el equipo humano. Han venido jugadores con ganas de que el Betis crezca. Quique está haciendo un gran trabajo y creo que nos va a dar alegrías".

Objetivos

"El 23 de septiembre con Ahora Betis Ahora hicimos un decálogo y se está cumpliendo. Hemos hecho Fondo Sur, tenemos medios propios, la oficina de atención al socio... Creo que se está haciendo en poco tiempo. Somos ambiciosos. El ir partido a partido es porque queremos ganarlos. Pero el año pasado pusimos un objetivo y fue contraproducente. No generó un clima apropiado".

Ampliación del límite salarial

"Mucho trabajo para poder tener un límite de plantilla importante. Teníamos claro que se iba a producir esa plusvalía y hemos pasado de 40 a unos 60 millones de euros. Un límite que permite intentar hacer cosas importantes".

Un club con alma

"El Betis es un equipo que tiene alma. Lo digo mucho en las peñas. Parece demagógico, pero eso lo tienen muy pocos equipos. Muy pocos clubes tiene una afición como la nuestra".

Ingresos televisivos

"Por la televisión vamos a ingresar unos 50 millones de euros. Podemos llegar a los 65 ó 70 millones de euros en cuanto logremos dos o tres años una mejor clasificación".

Acuerdo publicitario para las camisetas

"Estamos cerca de firmar un acuerdo publicitario. Hemos tenido hoy una reunión el comité ejecutivo, pero no está cerrado aún".

Cree en el equipo

"Estamos bien pese a que hay jugadores con lesiones que no han aportado. Sí veo, al menos, un esquema de juego reconocible. Es importante que sepamos a qué juega el Betis. Cuando se juega bien y se sabe a qué se juega, los resultados llegan solos".

Difícil visita al Bernabéu

"Miedo no. Jugar en el Bernabéu es difícil porque los jugadores del Madrid están muy en forma, los que están jugando ahora también, pero hay que afrontarlo con alegría y confiar en que podemos ganar".

La críticas

"Si no se hacen las cosas bien hay críticas, lógico. Nosotros siempre hemos sido críticos con nosotros mismos y, de hecho, hemos cambiado. Pero eso no tiene que ver con que la línea de crítica sea excesiva. Lo que no admito son las críticas que son especulativas y son falsas".

La forma de fichar

"Hay que veces que he negociado yo, o Lorenzo con el director deportivo. Nos repartimos el trabajo y decidimos quién 'ataca' al jugador o al presidente".

El Betis no logra éxitos

"Si el Betis no tira para arriba es porque los que estamos o han estado dirigiéndolo no lo han hecho bien. No creo que sea por el victimismo del bético. Tenemos que trabajar con honestidad, con entrega, y a partir de ahí los resultados llegarán. Yo no puedo marcar goles. También crecer a nivel de presupuesto. Los clubes están clasificados en función de su presupuesto. Con 80 millones, no puedes quedar primero. Hay que ir creciendo en presupuesto, en límite salarial, en plusvalía de jugadores, que este año hemos empezado a entrar...".

Jugar una final o conquistar un título

"No es que no quiera decirlo. A nivel deportivo me gustaría que el bético disfrutara, que el bético se sienta muy identificado con el equipo cuando gana y cuando pierde, porque perder también es una posibilidad. Me gustaría vivir una final o un título como bético, independientemente de que sea".

Mensaje a los béticos

"Que estén tranquilos, que confíen en nosotros, que se dice que no somos hombres de fútbol, pero somos honrados y vamos a llevar al Betis a donde se merece".

Su peor y mejor momento

"El peor momento fue dar el paso para ser presidente, por lo que implicó en lo familiar. Y el mejor momento llega cada domingo, cuando veo a la gente feliz y a niños casi llorando cuando marca el Betis".