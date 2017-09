Haro: "El objetivo social del Betis no es que Lopera vaya a la cárcel"

En su comparecencia en la cadena Cope, Ángel Haro ha valorado la sentencia del juzgado de lo mercantil del 'caso Lopera'. "El 31 por cierto que estaba en litigio se compró a cero euros. El 20% se ha comprado a un precio más bajo y es un paquete de control. Y nos elimina un conflicto de cinco años que hacía un club más débil. Galera está en su derecho a continuar con los procedimientos penales, pero en el día a día del Betis y a la institución desde el punto de vista accionarial no le va a afectar", ha explicado el presidente.

Haro ha vuelto a referirse a la negociación con Lopera y Oliver: "Ha sido difícil, llevamos mucho tiempo negociando. Cuando parecía que se iba a firmar salía otra situación nueva. Hay que dar el valor al trabajo que ha hecho mucha gente antes que yo y de alguna manera la sentencia les da la razón en sus reivindicaciones después de siete u ocho años. El Betis paga 15,5 millones para Oliver y Lopera, ya ellos se lo repartirán como quieran".

El empresario ha defendido que esta sentencia no afectaba a la negociación: "Si hubiera sabido que ese 31% no era de Lopera discrepo en que nos hubiera costado menos. Si hubiéramos tenido esta sentencia, habría tenemos un elemento más de presión, pero en el acuerdo estas acciones se compran a cero euros. Cuando hay una negociación los tiempos vienen condicionados por las dos partes. Si no se firma el acuerdo con Oliver en marzo, no se habría podido firmar este acuerdo. La firma con Bitton metió mucha más presión a Lopera".

En cuanto a la causa penal contra Lopera, Haro ha señalado que eso ya no atañe al club: "Hemos realizado transacción judicial en la que se paga por el 20 % de las acciones. El 31 % se compra a coste cero. El objetivo social del Betis no es meter a Lopera en la cárcel. Si hay accionistas que no están de acuerdo, como Béticos Por el Villamarín, pues que sigan".

También ha tenido palabras para esta asociación. "Si se sienten solos BXV es porque quieren estar solos. Ellos no conciben un Betis en el que ellos no manden. Qué es más justo No tiene que ver con justicia. Están solos porque quieren. Se les ha invitado a que estén en la comisión para el reparto de acciones. Yo con Galera he hablado poco. La última vez fue por el comentario que hizo de guante blanco, Lo llamé, fue una conversación tensa. Se les ha invitado a formar parte de la comisión en la que estarán PNB, la Liga Juristas, un representante de Farusa y el Betis. El 31% queremos que llegue atomizado a los béticos. A 120 euros y el resto a unos 450 ó 500 euros. La idea era una ampliación de capital y éste amortizarlo. Pero habrá que restituir el capital, pero hay que esperar porque no sabemos si va a recurrir nadie. Sería entre los béticos, pero es que no he leído la sentencia", ha indicado.

El reparto de acciones: "Lo estamos trabajando para que en el tramo caro no se pueda comprar más del 3%. A 120 euros creo que de cero a cien es un precio interesante, animo a los béticos a que compren para que no quede grandes paquetes en pocas manos. Entre 450 y 500 euros será el precio del resto de las acciones. Vamos a trabajar con entidades de crédito para que el bético tenga al menos una acción. Nosotros conseguimos un 26% gracias a una o dos acciones. Es la realidad que puede tener el Betis. Va a ser difícil que haya muchos paquetes de acciones de 5%. Yo quiero que el mapa accionarial esté muy repartido el 65% Así lo tengo en mente, pero no sabemos cómo quedará. Lo importantes es que nadie tenga más del 51% porque ya sabemos que eso no funciona y los problemas que puede acarrear".