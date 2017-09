Joaquín, versión ´Superstar´

Si hay un futbolista del Real Betis Balompié que ha comenzado especialmente bien esta temporada, ése no es otro que Joaquín Sánchez. El de El Puerto de Santa María vive una nueva juventud en el ya epílogo de su carrera deportiva. Su rendimiento es colosal. Muy grande. De superestrella. Sus dos goles contra el Deportivo sólo hacen demostrar que el capitán bético sigue creciendo con el paso de los años.

Y es que recién cumplidas 36 primaveras, el gaditano se ha convertido en el goleador más veterano del Real Betis en Primera superando a Rubén Castro. Dichas anotaciones le han permitido sumar 15 temporadas en la elite haciendo gol.

Otra de las muchas barreras que está saltando el atacante en este inicio de curso futbolístico es volver a anotar un doblete en un encuentro. Por todos es sabido que el '17' no tiene entre sus grandes cualidades ser goleador, pero el sábado volvió a ver puerta por partida doble, cosa que no conseguía desde el año 2005 cuando en las filas del Málaga le hizo dos dianas al Granada.

Siguiendo en la línea del gol, el gaditano suma en la máxima categoría del balompié nacional 58 tantos. A sólo dos de igualar a su paisano Kiko Narváez, exjugador de Cádiz y Atlético de Madrid, y convertirse en el futbolista de Cádiz que más ha marcado en Primera.

Una lluvia de números y récords que demuestran que el capitán se siente muy importante en el equipo, es feliz y está muy cómodo en el nuevo estilo de juego que está imponiendo su entrenador Quique Setién para este Real Betis. Así lo demostró el propio jugador delante de los micrófonos de diversas radios a nivel nacional en una ronda que hizo el pasado sábado por la noche. "Me siento más cómodo, el míster me da libertad para atacar", relató el extremo, que, además, explicó que en el equipo están encantado con la nueva forma de jugar. Muy diferente a la de otros años: "Todos estamos convencidos de lo que quiere nuestro entrenador. Cuando el equipo se siente cómodo ganamos partidos, como hoy (por ayer)". Finalmente, y ya pensando en su cita con el Real Madrid, Joaquín no se cortó. "Tenemos un gran partido contra el Real Madrid. Mejor que vuelva Cristiano porque así, si ganamos, no habrá excusas". Joaquín está de dulce, es un líder y rinde como una estrella.

El 'capi' quiere seguir en su casa

El portuense Joaquín Sánchez está viviendo uno de sus mejores momentos de forma en Heliópolis. Está entusiasmado, cómodo dentro del esquema y estilo de juego de Quique Setién, por lo que es ambicioso de cara al futuro, el cual no tiene claro, puesto que el gaditano finaliza su relación contractual con el Real Betis Balompié al término de este curso futbolístico. El '17' lanzó un guiño a Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo verdiblanco, para que se siente para cerrar dicho tema. "Le he dado un abrazo a Lorenzo y le he dicho 'llámame ya'. Voy a pedir dos o tres años más de contrato", bromeaba el portuense, quien se ve con cuerda para rato y su rendimiento ahora mismo garantiza que el acuerdo debería llegar sin ningún tipo de problemas por parte del mallorquín.