La Volpe: "Andrés me gusta más de ´10´"

El propio Guardado lo citaba recientemente como el técnico que lo inició en el estilo que ahora acuña Setién en Heliópolis, por lo que era de recibo preguntar a Ricardo La Volpe (Buenos Aires, 1952) por aquella selección mexicana en la que se comenzó a gestar el fenomenal medio creativo que ahora es un Andrés que, hasta entonces, destacaba como extremo y lateral zurdo.

ESTADIO Deportivo lo localiza en Guadalajara, donde está afincado este ex portero y todavía entrenador argentino que ha dirigido hasta a diez conjuntos diferentes de la Liga MX, amén de a su selección. "Me parece bárbaro que Andrés siga jugando a un nivel muy alto para poder hacerlo en España, que es un torneo muy competitivo. Tiene experiencia e inteligencia para haberse convertido en un gran jugador de contención. Conmigo era un '10', un volante, que sigue aportando en su selección salida de balón y juego entre líneas", apunta 'El Bigotón', que no regala halagos: "No es una evolución lógica pasar de extremo o lateral a volante. Pasa por la dinámica actual del fútbol, donde hay laterales como Marcelo. Ése es el estilo que predomina. Si vas perdiendo velocidad y eres bueno, te tiras para atrás. Pero otros muchos, cuando pierden físico, no tienen la técnica para seguir en Ligas importantes, por lo que acaban en torneos menores o en equipos chicos. Andrés no es el caso, y por eso mismo ha vuelto a España y a un equipo histórico como el Betis".

Para La Volpe, "Guardado tiene calidad e inteligencia, virtudes vitales para leer los partidos". Y es ahí donde se detiene: "Para mí es fundamental que el jugador interprete los partidos y tenga la visión de lo que está sucediendo. En ese tipo de futbolistas, prima la colocación, la anticipación y la clarividencia al despliegue físico". Además, el veterano preparador aclara que no lo ve donde Javi García, sino en su sitio actual: "En el 1-4-1-4-1 o el 1-4-3-3, el '5' que a mí me gusta por delante de los centrales es otro. Tendría que tener buen quite, saber incrustarse entre la defensa para compensarla cuando la desborden por las alas o salir a balones filtrados entre las dos líneas para corregir. Guardado podría ser mediocentro defensivo en un 1-4-4-2 (incluso, el que se descuelgue del doble pivote), pero me gusta más como ejerció en la segunda mitad ante el Barcelona o en casa frente al Celta y el Deportivo. Así es como lo hace en la selección mexicana, de '10' o de '8'; puede serlo tranquilamente por sus cualidades. No es tan dinámico, para que me entienda, como Casemiro o Busquets. No lo veo ahí. Pero, por ejemplo, por delante brillan Iniesta o Modric, que se asemejan más a su estilo de juego; ellos van y vienen, pero no por rápidos, sino por el manejo, la orientación del cuerpo, la conducción...".

Porque el ex seleccionador de la 'Tri' es firme en sus convicciones: "A los jugadores hay que enseñarles el oficio, como siempre intenté hacer. Por ejemplo, el '8' o interior no es lo mismo en un 1-4-3-3 que en un 1-4-4-2. Andrés me considera entre los entrenadores más didácticos que ha tenido, precisamente, porque traté de ponerle en todas las situaciones posibles que requería su puesto. Por ejemplo, tuve en México un central como Rafa Márquez que se convertía continuamente en '5', con lo que la salida desde atrás me la hacía mucho más sencilla".

La Volpe no se considera precursor de nada, pero la historia lo señala como uno de los iniciadores de este estilo generativo de juego que arranca en el mismo portero. "Cuando fui arquero, tuve a Menotti cuatro años en la selección argentina. Me quedó esa idea de que en el fútbol puedes ser protagonista desde atrás, desarrollando una idea propia. Lógicamente, existe un riesgo, no cabe duda, pero por eso mismo hay que trabajar mucho. Si son inteligentes los jugadores, no hay tanto riesgo, porque se genera un dos contra uno en el medio campo, una superioridad numérica al romper líneas con el balón, pues habrá un hombre libre. A mí esta forma de entender el fútbol me encanta, pero, a veces, hay mucha mentira. En México lo he vivido (se refiere a una polémicas con Paco Jémez, técnico del Cruz Azul, cuando dirigía al América). Hay que saber cómo se ejecuta esa idea. Se debe arriesgar en el uno contra uno desde atrás. Si sale el central y se la da al volante, no hay protagonismo. Estamos hablando de otra cosa. Yo dedicaba, como bien recordará Andrés, 20-30 minutos diarios a trabajar eso. Casi lo mismo que al trabajo defensivo. Los consideré igual de importantes".

Lógicamente, "todo sistema depende de los jugadores con los que cuentes. Si quieres implantar este estilo en el Betis y no tienes mimbres, vas al suicidio. Pasa lo mismo si los futbolistas no quieren asumir ese riesgo o no están convencidos". Lo dice con conocimiento de causa: "Me pasó con Boca Juniors en 2006, cuando nadie jugaba así en Argentina. Guardiola fue un pionero. Tenía grandes jugadores en el Barcelona, pero demostró que se podía. Yo lo respeto mucho, y él a mí. Puso de nuevo en vigencia el 1-4-3-3 cuando casi nadie lo hacía. Fue el convencimiento del entrenador y su sapiencia para transmitirlo".

La Volpe, por último, coincide con Guardado en la interpretación del 'estilo Setién'. "Los jugadores tienen que entender que salir jugando no significa que exista una obligación, que no haya alternativa posible. Deben ser inteligentes: cuando se pueda, se hace; si no lo tienen claro, no se debe arriesgar, sino reventarla como hacen todos, rompiendo líneas por arriba con un pelotazo al '9' o al extremo. Imagino que eso les dirá ahí el DT. Es lo más lógico. Por eso hay que trabajar mucho en los entrenamientos. Yo decía a mis jugadores que no fueran robots: si tienen confusión o duda, cero riesgos", zanja el argentino antes de avisar a navegantes: "Cuidado con copiar. No es lo mismo si el rival tiene dos delanteros o tres. Tus jugadores lo tienen que saber y cambiar la forma de salida. No hay que aplicar esta filosofía sólo por ser modernos, sino aplicar estrategia, táctica, etc.".

Visitará España en breve para "seguir aprendiendo"

Suele ir a España e Italia ("por la facilidad que da el idioma", aclara) cada vez que puede. Es decir: cuando no está entrenando. En junio pasado dejó de dirigir al América mexicano y, a sus 65 años, aboga por "seguir aprendiendo". Y es que "nunca se deja de aprender en fútbol". Lo dice el inventor de la 'salida lavolpiana' o 'salida de novios', como bautizó Pep al inicio de juego con balón, avanzando líneas y esférico de manera pareja.