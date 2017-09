Setién: Madrid, Mateu Lahoz, rotaciones, Joaquín, Ceballos...

El técnico del Betis ha dejado entrever que dos de sus jugadores más importantes en el centro del campo, Guardado y Javi García, no van a ser titulares en el Bernabéu, donde también podría ser suplente Joaquín, según se desprende de las palabras de Quique Setién. Además, no ve a Boudebouz en plenas condiciones para arrancar en el once incial.

"Uno trata de ver la inmediatez, el resultado del partido siguiente, pero también hay que mirar más lejos. Hay jugadores muy importantes y los necesito todo el año porque van a ser la base de este equipo. En función de la carga física y la acumlación del cansancio, valoraré lo que tienen que jugar en connivencia con ellos. No serán decisiones caprichosas, serán meditadas. Tenemos dos jugadores concretos para jugar en el medio centro y normalmente están jugando, y no me gustaría quedarme sin alguno de ellos en ningún partido. Hay que pensar en el corto plazo y en el futuro", ha comentado Setién.

En cuanto a la posible titularidad de Joaquín, a quien se ve en un estado de forma excelente, el entrenador del Betis ha manifestado que respeta "todas las opiniones y a todos les hace mucha ilusión jugar, pero tengo que pensar con la cabeza, no con el corazón. Yo tengo que ver cómo están las piezas en el tablero dentro de 5 ó 6 movimientos. También tengo jugadores que se van con la selección, otro partido el lunes, van a jugar 50 partidos este año y como no los cuide no van a aguantar toda la temporada. Si hay una lesión tendremos un problema serio".

Setién se ha referido a otros temas ralacionados con la actualidad del Betis y con el partido que su equipo va a disputar ante un Madrid al que ve más bajo que hace unas semanas.

No hay plenas garantías aún con Boudebouz: "Boudebouz no está para un partido completo. Una cosa es verlo en los entrenamientos y otra en un partido. No creo que sea imprescindible. Iguaal si lo pones desde el principio se cansa y habría que cambiarlo. No creo que esté en condiciones para ponerlo con plenas garantías en este partido".

El mismo árbitro, Mateu Lahoz, y el mismo escenario pese al error del año pasado: "No sé. Hay cosas que no le encuentras lógica. Pero hay que hacer borrón y cuenta nueva. Todos los equipos tienen algún borrón que recordar y no creo que miren ese tipo de cosas a la hora de designar un árbitro. Yo tengo poca memoria. Me acuerdo de quince días para atrás. Los árbitros cuando salen al campo tampoco se acuerdan de lo que han hecho anteriormente. Nosotros intentaremos hacer un buen partido y lo que no podamos controlar, ustedes lo analazaréis. Siempre pido que no me den nada, pero que tampoco me lo quiten".

¿Que juegue Dani Ceballos?: "Dani Ceballos me mandó un mensaje felicitándonos a todos por la primera victoria. No sé si me gustaría que jugara o no porque supongo que tendría mucha motivación. No sé si mejor que juegue Isco u otro jugador. Es un gran futbolista y le darán grandes cosas al Madrid, como lo habría dado aquí".

Vuelve la voracidad de Cristiano Ronaldo: "Cristiano vuelve si le pone Zidane. A mí me gustaría ver al que menos eficacia tiene de cara a portería. Es voraz, todos quieren pararle y nadie puede. Cada vez que te enfrentas a él corres el riesgo de que te marque porque su nivel de acierto es muy alto. Va a salir con muchas ganas porque lleva varios partidos sin jugar, esperemos que no ofrezca su mejor nivel".

La renovación de Joaquín: "Siempre he sido en estos temas partidario de esperar y tendría en cuenta un rendimiento a largo plazo. Joaquín ha empezado espectacular y trataremos de tenerlo así todo el año. Si me preguntan, ya veremos. No hemos hecho nada, llevamos cuatro partidos. Es verdad que ha metido de goles, pero es lo que esperamos de ellos, un gran rendimiento. Si por hacer lo que tiene que hacer tenemos que hacer más cosas... La línea de rendimiento tiene que ser estable. Yo soy un entrenador que valora muchísimo la continuidad".

¿Plantilla demasiado corta?: "Yo asumo la plantilla que hemos hecho, es la que queríamos hacer. Todos estamos convencidos de que esta es la plantilla que queríamos. Luego puede pasar que lleguen lesiones. Si pasa, lo afrontaremos. En esa posición, de medio centro, posiblemente podríamos adaptar a otro jugador, ya tenemos a uno metido en la cabeza por si pasa. Sí contemplamos estas cosas para no ser un zumbao que sólo haga lo que me gustaría hacer porque hay muchas cosas que controlar. Hay puestos que me preocupan menos, pero otros más, como si te falla la gente que pueda meter los goles. Yo qué sé".

El mejor Madrid, por plantilla, de la historia: "Los jugadores cambian su punto de rendimiento. El Madrid cuando dije eso pocas veces he visto el nivel de lucidez e intensidad en que estaban todos los jugadores. Ha sido un mes en el que daba gusto verlos porque les salía todo. Ese punto ha bajado. No quiere decir que sea malo pero pocas veces he visto a un equipo de fútbol en ese nivel, todos al cien por cien. Creo que tiene la mejor plantilla de la historia del fútbol porque cualquiera de los jugadores que salen están a un nivel espectacular".

Un Madrid 'estilo Baça': "Me acuerdo de madridistas que se aburrían del juego del Barcelona, de llevar el balón de un sitio para otro, y ahora a todo el mundo le gusta. Está al nivel del Barcelona y hay un componente físico, son muy rápidos, consistentes, y eso no pasada en el Barcelona. A mí me ha encantado estos últimos meses. Da gusto verle jugar. Los jugadores disfrutan con el balón. Ahora han bajado un poco, pero todo el mundo disfruta con este fútbol".

Lucha por la posesión del balón: "A nosotros nos faltan cosas para alcanzar el nivel que a mí me gustaría. Lo hemos visto sólo en algunos momentos. No es fácil quitarle el balón al Madrid y, además, cualquier jugador te puede hacer daño a nivel individual. Bale le sacó 6 metros en una carrera de 50 el otro día a un rival que defiende bien. Si tienes una pérdida, estos jugadores que son tan rápidos te pueden hacer mucho daño. Tenemos que encontrar el equilibrio entre lo que nosotros queremos y evitar lo que el Madrid pueda hacer".

El nivel del Betis ante un equipo poderoso: "No sé cómo va estar el Madrid. Hay muchas incógnitas que uno no sabe cómo se resolverán. Hay un componente de estrés, contra Milan e Inter estuvimos bien pero ante el Barça más bajo de lo que esperaba. Hemos evolucionado, hemos mejorado y tratamos de mantenerlas en el tiempo. Pero a ver si en el Bernabéu podemos porque muchas veces son equipos tan extraordinariamente buenos que a veces no te dan opción. Espero que mantengamos la línea de progresión y hay que mejorar la línea de Barcelona y este último partido, donde hemos mostrado también debilidades. Uno no sabe si saldrá el partido que prevee".

La misma apuesta atrevida: "La apuesta no puede cambiar de la noche a la mañana. No puedes decirle después de tres meses que hay que pegarle en largo. Habrá que darle en largo cuando haya que darle, y habrá que salir cuando se pueda. Bastante tiempo me ha costado convencerles como para decirle ahora otra cosa. Es como si a tu hijo le cambias, lo vas a descolocar totalmente. Tiene que pasar algo muy dramático para cambiarlo".

Ganar para dar una gran alegría a la afición: "Una pasión tan pasional, tan volcada, con estos sentimientos que afloran de esta manera, es obvio que sería enorme darle una satisfacción. Para eso trabajamos y ojalá podamos dársela. Lo vamos a intentar, desde luego".