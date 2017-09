Guardado: "Estoy muy afectado por lo que ha ocurrido en mi país"

El mexicano Andrés Guardado ha atendido a varios medios en Madrid, donde se ha mostrado afectado por el terremoto de México. "Estoy afectado por todo lo que está pasando en mi país. Me da un poco de impotencia no poder estar allí. Intentaremos ayudar desde aquí. Quiero darles las condolencias a toda la gente afectada y como buen mexicano me uno a todo eso. Afortunadamente mi familia no vive en esa ciudad, pero tengo muchos amigos de allí que lo han pasado muy mal. Es difícil dar las palabras adecuadas en un momento así, sólo que los mexicanos estamos más unidos que nunca", ha dicho el centrocampista del Betis.



A través de las redes sociales Guardado también ha solicitado colaboración para, a través de su fundación, poder recoger recursos básicos para poder ayudar a los afectados por el terremoto.





#fuerzamexico #unidospormexico #mexiconoseraja ... México nos volveremos a levantar! ???????? A post shared by Andres guardado (@andresgua18) on Sep 19, 2017 at 11:25pm PDT