Real Madrid-Betis: Sin miedo a perder y mucho que ganar

Sin miedo, sin nada que perder, arriesgándose y, si es necesario, siguiéndole el juego a su rival. Plantarle cara al Real Madrid es un reto muy goloso para este nuevo Real Betis de Quique Setién, que en las horas previas al encuentro advirtió que no cambiará su estilo, que será fiel a su idea de juego y que intentará darle un disgusto al campeón de Europa.

Porque la escuadra verdiblanca llega al estadio Santiago Bernabéu cargado de autoestima, de ilusión, con la moral por las nubes y eso se nota en el ánimo para visitar un terreno de juego en el que lo normal es perder. Pero eso es lo que quiere evitar el conjunto bético, que está motivadísimo después de vencer al Deportivo (2-1) y con la convicción absoluta de que el estilo que practica ahora le dará más resultados positivos que negativos.

En esa forma de expresarse sobre el tapete verde caben las rotaciones y Setién ya ha avisado que hará cambios respecto a las últimas jornadas, dándole minutos a futbolistas menos habituales, los cuales refrescarán el once base que más se ha utilizado en las primeras jornadas del curso.

Con las ausencias de Juanjo Narváez y Alin Tosca, ambos lesionados, el entrenador cántabro ha convocado al resto de los disponibles, menos a Nahuel.

En la defensa, ya que en la portería no hay debate sobre la figura y titularidad de Antonio Adán, las principales incógnitas se centran en el lateral derecho y el centro de la zaga. Antonio Barragán y Zou Feddal han jugado todos los minutos en liga y Rafa Navarro y Jordi Amat podrían tener su oportunidad. En la medular, más de lo mismo. Se verá si Guardado, Joaquín y Tello, que aún está a medio gas, ceden su puesto en la alineación inicial.

En la vanguardia, Tonny Sanabria, que no ha gozado de muchos minutos por su operación de pubis del verano, podría darle el relevo a Sergio León.

Bajo este contexto de alegría y optimismo se cruza por su ruta el actual campeón, el Real Madrid. Esto significa para el Real Betis su tercera salida consecutiva de gran nivel, tras las de Barcelona y Villarreal, y que concluirá en la jornada 7 ante la Real Sociedad (1-3). Un 'raid' montañoso propio del Tour de Francia.

La dificultad no recae en que es sólo el Real Madrid. Es que los de Zidane aún no han ganado en casa, están con ganas de alegrar a su afición, de no fallar para no descolgarse del Barcelona y muy hambrientos. Como lo estará Cristiano Ronaldo, que regresa junto a Marcelo. El ariete luso se estrena en el campeonato doméstico y quiere redimirse tras volver de su sanción. Theo es baja y Carvajal llega.

El morbo lo pondrá Dani Ceballos, que apunta a titular, el cual se reencontrará con el que hasta hace escasas semanas era el equipo de su vida y el árbitro Mateu Lahoz, que trae malos recuerdos a los béticos tras su actuación en la campaña anterior, donde no tuvo su mejor noche en este mismo choque, el cual también dirigió.