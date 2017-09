Serra Ferrer: "Tenemos que exigirnos siempre un poco más"

Lorenzo Serra Ferrer ha analizado, en Radio Betis, el histórico triunfo del Betis en el Santiago Bernabéu ante un Madrid al que dejó sin el récord que buscaba, marcar de forma consecutiva en 74 partidos. El vicepresidente deportivo ha saboreado la victoria intensamente pero no quiere que nadie se relaje para seguir creciendo y hacer felices a los béticos. "Uno siempre tiene que ser prudente y humilde, y trabajar un poco más cada día". Destaca el partido de Fabián, el espíritu solidario del equipo, la implicación de Joaquín y Guardado, y anuncia que ya está trabajando con la cantera del club.

Victoria en el Bernabéu: "Nos llevamos una gran alegría después de tener también momentos difíciles como es normal. Pudimos comprobar cómo va creciendo este equipo en todos los aspectos: en la confianza, en la autoestima, en el atrevimiento, en la seriedad, en el compromiso y en ser solidarios. Todos estos valores aparecieron de un modo muy bueno en futbolistas ya con una experiencia magnífica y en otros que empiezan en esta profesión. Son futbolistas que prácticamente han nacido como Francis y Fabián, quienes hicieron un partidazo en relación al compromiso, la actitud y al atrevimiento. Lo pudimos comprobar y disfrutar. Ojalá que esto no decaiga y todos lo apoyemos y lo llevemos al límite para que los béticos puedan ser felices".

Jugada del gol: "El equipo estuvo muy serio y atrevido. Estamos hablando de que era el minuto 94 y no había pérdidas de balón sino que había la idea de jugarlo, mantenerlo, no perderlo y no hacer faltas. En la jugada del gol creo recordar que hay 20 toques. Hay de todo: juego, estética, habilidad, esfuerzo, técnica y precisión. Es una jugada que vale la pena repasar detenidamente y ver la cantidad de conceptos futbolísticos que imperan. Marcamos en el minuto 94 después de haber sufrido y haber aguantado el pulso de un ir y venir en el cual la ansiedad aparecía cada vez más en el Real Madrid. Esto da una inmensa alegría. Se puede comprobar lo que he dicho antes, que los jugadores cada día tienen más confianza, autoestima y creen en sus posibilidades. Esto al míster le satisface completamente. Por ejemplo Fabián no estuvo convocado en el último partido en casa y ayer fue titular haciendo un partidazo. Siempre pidió la pelota y se hizo ver, no solo de palabra sino de movimiento y abriendo líneas de pase. Disfruté mucho".

¿Es una acción que ejemplifica la apuesta por esta idea de juego?: "Es un cúmulo de cosas, la jugada es buena como consecuencia de todo el trabajo anterior, de esta actitud positiva y de esta solidaridad a la hora de hacer un bloque compacto en tareas defensivas. Tuvimos atrevimiento a la hora de atacar, calidad y practicidad para tocar y no descomponernos ante un equipo como el Real Madrid y ante 80.000 espectadores que te presionan. Es un cúmulo de cosas que sumadas dan este bagaje positivo del cual tenemos que estar satisfechos pero tampoco podemos caer en la autocomplacencia. Hoy debe hacer un punto y aparte y pensar que esto tendrá el éxito que tiene porque es una victoria que nos da mucho prestigio. Estos tres puntos son fenomenales para el arranque, pero si somos capaces de vencer el lunes tendrán mucha más fuerza y consistencia".

Celebración en el palco: "No me pude contener porque es normal después de estar 94 minutos parado sin moverte. Aparte creo que los propios madridistas entendieron con respeto que aquello era una situación en la cual teníamos todo el derecho a celebrar".

Compañerismo en el vestuario: "Por eso he apelado a la responsabilidad y al espíritu solidario. Cada uno se alegra de que al compañero le vaya bien. Todos tienen la oportunidad para demostrar que están capacitados si el míster lo necesita y mentalizados en todos los aspectos para competir y jugar. Si somos capaces de generar esta ambiente y de apoyarlo, creo que vamos a tener más partidos de satisfacción a pesar de que uno siempre tiene que ser prudente y humilde y trabajar un poco más cada día".

Cambios en el once inicial: "He puesto el ejemplo de Fabián. No fue convocado contra el Deportivo y ayer el míster creyó que tenía que hacer algunas rotaciones por el bien del equipo y el bien individual de los futbolistas a los que le dio descanso. Todos estuvieron magníficos. Luego salió Guardado y estuvo otra vez a un nivel fantástico al igual que Joaquín, el cual parecía que había salido desde el principio. Estuvo muy enchufado en el partido y muy metido en lo que tenía que aportar: tranquilidad, calma técnica y toque. Eso nos dio mucha autoestima y confianza y adquieres mucho respeto en relación al oponente que teníamos enfrente. Podían pensar que como locales somos fuertes porque estamos arropados por nuestra afición, pero es que como visitantes somos atrevidos, valientes, generosos en el esfuerzo y somos capaces de hacer de eso en el Bernabéu".

Ilusión de la afición: "Siempre lo digo: tenemos que generar esta corriente de ilusión, de optimismo y de posibilidades reales. Todo lo que no sea esto... tenemos que exigirnos siempre un poco más".

Ambiente el próximo lunes en el Villamarín: "El bético está entregado, por poco que le demos vamos a recibir muchísimo más. Estoy convencido de que el domingo acudirán casi 50.000 espectadores al Villamarín y el estadio tendrá un colorido muy bonito. Tenemos que ir de la mano de la prudencia y la humildad y saber que mañana tenemos que trabajar más que hoy".

Próximos pasos: "Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en cuanto a la celebración. Estamos muy metidos en ayudar y apoyar cualquier cosa que el míster necesite para el próximo partido y también en resolver cuestiones en el fútbol base, en el que estoy metido de lleno. También en el profesional para ver en qué podemos ayudar".