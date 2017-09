Setién, sobre el triunfo en Madrid, el feo gesto de Zidane, Adán o Sanabria

Tras arribar a la capital hispalense, Quique Setién ha atendido a Deportes Cope Sevilla para analizar, ya más en frío, lo que ocurrió en el Santiago Bernabéu y lo que supone para el Betis doblegar a todo un Real Madrid. Estas son sus reflexiones:

Ganar jugando al fútbol

"Sí. La realidad es que salvo, que nos sometan, vamos a plantear siempre lo mismo. Ser protagonistas, llevar el balón combinando hasta la meta rival. Tenemos unos mecanismos pero a veces no puede ser. El Madrid también nos tuvo en nuestra área y nos pudo marcar, pero también sabían que le podíamos hacer daño a la contra. Ganamos y es una satisfacción general para toda la afición, que es lo importante".

La propuesta no cambia

"Ya durante muchos partidos anteriores a éste ha habido partidos en los que ha habido fases en las que estábamos contentos. Hay fases en las que no, tenemos 18 jugadores nuevos y casi todo nuevo. No me gusta usar el tiempo, pero hay que tener calma y paciencia porque hay jugadores a los que se les cambia principios que han estado practicando durante años".

Ánimos para Adán

"A veces uno para avanzar se tropieza y hay que levantarse y ser mentalmente muy fuerte para aceptar situaciones. Es un portero maduro, con estabilidad emocional importante, que no se viene abajo por lo vivido en Villarreal y que se recupera con el apoyo de todos. Yo le digo que tiene que intentar hacer las cosas, pero la responsabilidad es mía y la tenemos que asumir todos. Para poder hacerlo, hay que intentarlo".

Ha recuperado a Sanabria

"Me hacen falta todos los futbolistas. Sanabria ha pasado un año difícil, tuvo que operarse este verano y poco a poco ha ido adquiriendo la mejor forma. tiene la confianza nuestra y sabe que lo de ayer lo puede repetir. A veces hace falta ese golpe de fortuna. Aceptaremos que se equivoque también, pero como todos nos equivocamos".

Una noche redonda

"Otras veces los cambios no mejoran y complica las cosas. Cuando uno toma esas decisiones, pues posiblemente no hubiera aguantado ese ritmo. Y sabíamos que los jugadores de calidad nos podían dar ese desahogo y si llegábamos vivos a ese momento nos harían falta esos futbolistas para que nos desahogaran".

Significa mucho el triunfo

"Para que la gente entienda lo que hacemos, los errores, y que con confianza repercute en el rendimiento de los jugadores. Son tres puntos importantes, porque lo son, por dónde".

El próximo, el Levante

"También me está gustando mucho. Va a ser un partido muy difícil. Tenemos que estar muy concentrados y ofrecer nuestra mejor versión porque puedes ganar o te puede ganar cualquiera. Esperemos que este triunfo nos de ese punto de confianza, la afición el apoyo que necesitamos y ojalá podamos lograr otro triunfo importante".

Zidane no le felicitó

"Yo no lo tengo en cuenta para nada. No tiene importancia. Entiendo las situaciones y en ese momento de quien menos se acordaba era de mí. Yo le considero un gran entrenador. Hace cuatro días lo ha ganado todo, ha ganado la Champions, y ahora parece el culpable de todo. No ha cambiado. Es un gran tipo, un gran entrenador y no sé si se ha equivocado, pero nadie puede achacarle nada".