Lorenzo Serra Ferrer, como vicepresidente deportivo del Real Betis Balompié, ha configurado una plantilla con mimbres suficientes como para que el técnico Quique Setién pueda poner en práctica su idea de fútbol; un Betis con confianza, fe, tranquilidad...

En definitiva, un Betis con valor, pero del otro, de ese que requirió David ante Goliat; no del que marca el mercado. Y como prueba de ello, lo vivido el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu, donde los de Heliópolis se impusieron por 0-1 en el tiempo añadido, tras haber conseguido plantarle cara a todo un Real Madrid cuyo valor de mercado sobre el campo ascendía a 523 millones de euros.

Es decir, un once con un valor diez veces superior al que plantó Quique Setién (51,6 kilos), quien se permitió el lujo, incluso, de reservar a algunos de los llamados a ser titulares en este Betis sobrado de valor y atrevimiento. Un Betis que, con Tello (8 millones de euros) como futbolista más valorado sobre el terreno de juego, fue capaz de jugarle de tú a tú a los blancos, sin tener en cuenta presupuestos ni diferencias económicas; un Real Madrid en el que hombres como Cristiano Ronaldo (100 millones de euros), Bale (80) o Kroos (70) superaban por sí mismos el precio de todo el once inicial heliopolitano. Y es que el dinero no lo es todo, como bien demostró Adán, quien salvó a su equipo en más de una ocasión, dejando a cero una portería cuyo valor era de diez millones de euros inferior que la madridista.

Y como buena prueba de las diferencias entre uno y otro, el banquillo. Entrando Asensio (30 millones), Lucas Vázquez (15) y Mayoral (2,5) por parte de los madridistas; Guardado (6 millones), Joaquín (0,5) y Boudebouz (10 millones) fueron los recambios introducidos por Setién. Una diferencia económica de más del doble, destacando futbolistas como el mallorquín Asensio, quien supera por goleada a cualquier integrante de la plantilla heliopolitana en lo que a valoración de mercado se refiere. Y es que el valor, no lo marca siempre el mercado.