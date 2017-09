Había un asunto que preocupaba, y mucho, en el mundo verdiblanco antes del comienzo de la temporada. Era la composición de la defensa y su fortaleza con un entrenador con carácter ofensivo como es Quique Setién.

Los precedentes no eran nada halagüeños, puesto que con otros preparadores de mentalidad más conservadora como eran Gustavo Poyet y Víctor Sánchez del Amo surgieron muchos problemas. La fragilidad, la concesión de oportunidades de gol, las facilidades a las vanguardias rivales eran una constante en cada uno de los encuentros que disputaba el conjunto de las once barras verdiblancas. Conscientes de ello, Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo de la entidad, y Quique Setién prepararon un plan que implicaba una vuelta de tuerca a la defensiva de los de Heliópolis, donde deberían llegar futbolistas contrastados, que se adaptaran a la forma de jugar del cántabro, que fueran conocedores del campeonato doméstico y que dotaran al equipo de una jerarquía de la que ha carecido en las últimas campañas.

Dos de esos jugadores que han llegado y se han hecho con un puesto indiscutible en el esquema de la escuadra de la Avenida de La Palmera son Antonio Barragán y Zou Feddal, los cuales se han convertido, junto al cancerbero Antonio Adán, en los intocables de Quique Setién. Los tres son los únicos futbolistas que han disputado todos los minutos (450') en liga hasta ahora.

Barragán llegó del Middlesbrough inglés en calidad de cedido para sustituir al portugués Cristiano Piccini, el cual era muy discutido y que acabó yéndose al Sporting de Portugal. El gallego arribó para competir con Rafa Navarro pero al poco tiempo se vio cómo no habría discusión. Avalado por su rendimiento en la Premier League, donde fue elegido en el once ideal en varias ocasiones, el ex del Deportivo de La Coruña y Valencia, entre otros, rápidamente le ganó la partida al canterano bético y poco a poco ha ido convenciendo a una afición que no discute su inclusión en el once inicial.

Rindiendo a un gran nivel defensivo, en el aspecto ofensivo cada día que pasa aporta más, convirtiéndose en un atacante más y eclipsando, en muchas ocasiones, la labor de Riza Durmisi, el que hasta el curso pasado era una de las principales vías de la vanguardia bética. Su partido ante el Real Madrid, donde dio el pase del gol a Sanabria, lo ha encumbrado como uno de los jugadores en mejor forma de esta inicio de campeonato. Poca gente duda de que el Real Betis, a final de temporada, habrá efectiva la cláusula para quedarse en propiedad al lateral. Por otro lado está Zou Feddal. El marroquí arribó procedente del Alavés por un precio de 2,5 millones de euros. Avalado por su gran temporada en el conjunto babazorro bajo las órdenes de Mauricio Pellegrino, el central tenía para competir con Germán Pezzella por un puesto en el once inicial.

La salida del argentino propició que el de Tetuán se quedara con su lugar y no ha desperdiciado la oportunidad que se la ha presentado. Lleno de garra y oficio, el '4' verdiblanco se ha convertido en el auténtico líder de la retaguardia bética. Sin complicarse al corte, sigue teniendo algunos despistes que siguen causando problemas e incluso goles, como ocurrió ante el Barcelona. Aun así, su entendimiento con Aïssa Mandi ha propiciado que el Real Betis ha encontrado la estabilidad en una zona muy comprometida sobre el césped.

Son los únicos, junto con Antonio Adán, que lo ha disputado todo, pero podría no haber sido así, ya que el propio Mandi y Andrés Guardado, ambos esenciales también en el sistema de Setién, se perdieron algunos minutos o entraron en las rotaciones del técnico cántabro debido a sus compromisos internacionales con sus respectivos combinados nacionales.

Javi García, casi intocable

Otro de los futbolistas que parece ser un fijo para Setién es Javi García. El centrocampista llegó del Zenit de San Petersburgo para dotar al equipo de consistencia y equilibrio en la medular. Ser el pivote defensivo de un conjunto que carecía de un hombre especialista en dicha posición. Y no ha decepcionado el de Mula. Ha jugado cuatro partidos completos, los últimos. Sólo se perdió minutos en la primera jornada de liga en el Camp Nou ante el Barcelona, donde salió en el segundo acto. Y fue porque llegó algo tocado de Rusia y pocos días antes del estreno del campeonato liguero. Desde entonces, no ha habido dudas. Es un fijo en el sistema de juego de Quique Setién.

Adán, nominado a mejor jugador de la jornada

Repuesto ya de su error ante el Villarreal, el gran partido de Antonio Adán en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid le ha supuesto al cancerbero de Mejorada del Campo la nominación a mejor futbolista de la jornada 5 en LaLiga. Distinción que comparte con Messi, Navas, Zaza y Maxi Gómez. Además, el madrileño es uno de los fijos para Setién, habiendo disputado todos los minutos en LaLiga.