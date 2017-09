Setién apela a frenar "la euforia que se ha desatado" ante la visita del Levante

Sevilla, 23 sep (EFE).- El técnico del Real Betis, Quique Setién, dijo este sábado que el "buen partido" que hicieron el miércoles en el Santiago Bernabéu, donde ganaron 0-1, "ya está olvidado" y están "centrados totalmente" en el de este lunes contra el Levante, por lo que abogó por "contener un poco la euforia que se ha desatado".

"Sé lo que ha significado el triunfo (contra el Real Madrid) para el equipo, para todos. Nos da un empujón enorme a todos y espero que nos sirva de cara al futuro para coger confianza, pero mantendré la línea de equilibrio cuando gano y cuando pierdo", insistió en rueda de prensa el entrenador verdiblanco.

Para el cántabro, "lo importante es seguir creciendo y ver algo más que los resultados", y también "consolidarse independientemente de lo que suceda en cada partido", y recalcó que ya tienen toda la atención puesta en el Levante, que visita el lunes el Benito Villamarín, porque el objetivo es "crecer, sumar puntos y darle satisfacción" a la afición.

Setién elogió al equipo levantinista, "que lo está haciendo bien" desde "registros distintos" a los del estilo que él está implantando en el Betis, "pero tan válidos para hacer las cosas bien".

"No tendremos los mismos espacios. Nos costará. Será un ejercicio de paciencia, de saber leer los momentos y buscar los espacios. Nos van a exigir muchísimo", advirtió el técnico bético.

Agradeció las felicitaciones recibidas tras ganar en el Bernabéu, pero matizó que "hay que seguir mejorando", y resaltó que por quien más se alegra es por sus futbolistas porque ha sido "una recompensa" para ellos, pues "ven que pueden hacer más cosas de las que han hecho hasta ahora".

También explicó que el mediapunta argelino Ryad Boudebouz y el extremo costarricense Joel Campbell "están bien", aunque aún tiene que "pasar tiempo" para que cojan la forma física tras sus lesiones en esta pretemporada y tardarán "en ver su mejor versión".

Setién insistió en el potencial de su rival del lunes, al afirmar que "el inicio de Liga del Levante es extraordinario", además de que les tiene "cariño" porque como jugador se retiró en este club.

"Le está sacando mucha rentabilidad a lo que hace. Su entrenador (Juan Ramón López Muñiz) está haciendo un gran trabajo. Será una lucha de estilos. Hay que tener cuidado con sus contras y evitar faltas absurdas al borde del área, ya que pueden hacer gol solamente por ello", avisó el cántabro.

El técnico del Betis también aseguró que en su plantilla todos están disponibles para jugar y alabó a su joven centrocampista Fabián Ruiz, de quien indicó que ya le dijo que "estuviera tranquilo y que llegaría su momento, y el otro día hizo un partidazo".

Lamentó la baja por lesión del exlevantinista Víctor Camarasa, pero "es algo que hay que asumir" y "la idea es olvidarse de los que no están", afirmó que no le gusta que le "generen tantas ocasiones", porque supone un riesgo de encajar gol, y resaltó la aportación del punta paraguayo Tonny Sanabria, autor del gol en Madrid, y del meta Antonio Adán y su gran mejoría con el juego con los pies.