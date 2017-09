Setién: "Trato de calmar el entusiasmo"

Quique Setién ha comparecido esta mañana en sala de prensa para analizar el partido del próximo lunes contra el Levante. Como no podía ser de otra forma, el técnico también ha hablado de la histórica victoria en el Bernabéu, algo que espera que sirva como algo positivo para el partido contra los valencianos. "Todos los partidos son diferentes. Hemos tratado de calmar el entusiasmo y pensar que solo son tres puntos. Hicimos un partido bueno defensivamente y con el balón, pero ese partido ya está olvidado y ahora nos hemos centrado totalmente en el Levante. Para nosotros es un partido importantísimo pero que puede marcar mucho nuestro futuro. Lo vamos a afrontar con toda la seriedad y la exigencia que seamos capaces. Lo demás ya ha quedado en un segundo plano, vamos a tratar de centrarnos y hacer las cosas bien en este partido para sacarlo adelante".

El preparador cántabro ha hablado de estos asuntos:

¿Cuántas veces ha visto repetido el gol de Sanabria?: "Las mismas veces que vi el gol que le marcamos al Villarreal. Son acciones que quedan ahí en el recuerdo y que nos refuerzan y sirven para ver lo que somos capaces de hacer. Tenemos que saber que quizás otras veces no vayamos a tener esa precisión, pero lo importante es que tengamos la voluntad de querer hacer ese tipo de cosas, que es nuestra forma de entender lo que queremos. El gol quedará en el recuerdo y es un dato importantísimo para todos pero ya está. No nos podemos recrear demasiado en estas cosas. Podemos ver 20 cosas que hicimos mal el otro día y que tendríamos que mejorar. Tratamos de sacar partido a las cosas buenas y mejorar los errores que cometemos".

El Levante y el Betis, en la lucha por Europa: "Se da esa circunstancia, pero afrontaríamos el partido de la misma manera que si tuviéramos que jugar contra el Málaga o el Alavés, a los que ahora no les va bien. Lo único que pretendo es crecer con el equipo e ir haciendo cada día más cosas para ir mejor y sumar puntos para darle alegrías a nuestra afición. No me planteo nada más, he tardado 3 días en mirar la clasificación. Las referencias que tengo son lo que hace mi equipo, cómo juega y las sensaciones que me deja. Esto es lo que me vale y trato de alimentar en mis jugadores, las sensaciones que me transmite el juego del equipo y lo que hacemos en el campo, no el resultado".

El partido contra el Madrid: "Ganamos y realizamos una acción muy brillante con el balón pero cometimos muchos errores. No me dejo llevar por esa acción ni por el resultado. Para mí son importantísimas las otras cosas que creo que puedo mejorar. El otro día nos salió muy bien pero todo no nos va a salir así. Tenemos que ser más sólidos y consistentes, el fútbol no es solo tener el balón. Hay que defender y trabajar. El lunes jugaremos contra un equipo que lo está haciendo extraordinariamente bien, con unos registros diferentes a los nuestros pero tan válidos como los nuestros para sacer buenos resultados y hacer las cosas bien. Sabemos que no vamos a tener los mismos espacios que contra el último rival y que nos va a costar mucho. Va a ser un ejercicio enorme de tranquilidad, paciencia y saber hacer las cosas. Habrá que tener inteligencia y deberemos saber leer los momentos en los que tenemos que ir hacia adelante y esperar para encontrar los espacios. El rival nos va a exigir muchísimo, en eso es lo que estoy pensando desde que terminó el partido del otro día".

Mensajes de felicitación: "Ha habido muchísimas felicitaciones de mucha gente y trato de contestar a todos y darles las gracias. Hay que seguir, esto nos sirve y está buen para reforzar muchas cosas. Por quienes más me alegro es por mis futbolistas. Les estás tratando de convencer de algo, en algunos casos son más escépticos que otros y esto es lo que nos refuerza. La jugada del otro día que termina en gol es lo que tratamos de realizar siempre. Es una recompensa enorme para los chavales que tratan de hacerlo cada día. Es la mayor satisfacción que puedan llevarse. Ahora no se dan cuenta, pero esa jugada quedará en el recuerdo. Eso les sirve para hacer muchas más cosas de la que han hecho hasta ahora".

¿Cómo está Boudebouz?: "Está bien, más o menos como Campbell, quien también está prácticamente ahora saliendo de su lesión. El problema de estos dos futbolistas es que llevan mucho tiempo parados y vienen de una lesión que les ha cogido el verano. Para ponerse en condiciones físicas adecuadas tienen que parar un tiempo y jugar. Uno no sabe cuándo es el momento oportuno para darle esos minutos sin que eso afecte al equipo. A veces el entusiasmo y las ganas de meterlos te pueden conducir a equivocarte, pero lo importante es que llevan una progresión adecuada y que tardaremos un poco en ver su mejor versión. La alcanzarán, no sé cuánto tardarán per o la alcanzarán".

El Levante UD ha comenzado muy bien la temporada: "Con Muñiz sí que me he enfrentado alguna vez. El Levante está haciendo un inicio de campeonato extraordinario. Es un equipo al que le tengo mucho cariño porque me retiré en él. Está siendo un equipo con identidad muy clara y le está saliendo todo muy bien, está sacando una rentabilidad enorme a lo que está haciendo. Me parece un trabajo extraordinario por parte de su entrenador. Vamos a ver una lucha de estilos. Trataremos de conservar el balón y de hacer daño con él, pero tendremos que estar muy atentos y concentrados en los contragolpes por esa capacidad que tienen ellos para defender y salir porque tienen hombres rápidos. Trataremos de no hace faltas absurdas en el borde del área. Sabemos que pueden partir con un gol de ventaja solo por eso. Va a ser un partido entretenido. Tendremos que hacer un ejercicio de paciencia y control para tratar de hacer daño y que no nos lo hagan".

Partidazo de Fabián: "Lo he manifestado muchas veces: hay jugadores que pasarán de la grada al campo o al revés. Todos cuentan, no los puedo poner a todos pero los jugadores que se han quedado son susceptibles de poder jugar en cualquier momento. Es lo que quiero transmitir a todos porque uno no sabe cuando los vas a necesitar de verdad. A Fabián le dije que tenía que estar tranquilo y que llegaría su momento. Lo ha aprovechado francamente bien, ya lo había hecho en muchas ocasiones en pretemporada. Lo tengo muy cuenta como tengo al resto. Ojalá estén con esta predisposición y den este rendimiento cuando les toque jugar a cada uno de ellos".

¿Cuánto le queda Campbell?: "A veces las ganas y la ilusión se precipitan y crees que todo va bien pero luego no está tan bien como crees que está o quieres que esté. Una cosa son los deseos y otra la realidad. A Boudebouz al igual a Campbell veremos cómo se encuentra cuando le toque salir. Una cosa es entrenar y otra salir al campo con un esfuerzo permanente porque la exigencia es altísima. Nunca vas a tener la misma exigencia en un partido que en un entrenamiento. Lo que ves en un entrenamiento y en un partido te puede parecer totalmente diferente. Tomaremos las decisiones correspondientes pensando que esto es muy largo y que lo ideal es contar con futbolistas que estén en la mejor condición".

¿Habrá jugadores del filial en la convocatoria?: "Es posible que algunos jugadores del filial se queden aquí y puedan participar. Ya lo hemos dicho: no quería y no me gusta tener una plantilla larga. Sé que puede haber algún problema, pero a mí lo que me ha transmitido el trabajo de los chavales en pretemporada es positivo. Por eso han dispuesto de tantos minutos, porque uno tiene que saber realmente con quién cuenta. El trabajo que han hecho los chavales ha sido extraordinario. Estoy en permanente contacto con José Juan Romero por este tema, hablamos casi todos los días y tratamos de que los chavales sepan que puedan estar arriba en cualquier momento si se esfuerzan en su progresión".

Ocasiones en contra en el último partido: "No me gusta nada que me generen tantas ocasiones de gol. Cuando un equipo te genera muchas estás expuesto a que las que te hagan se puedan convertir en gol. Es muy difícil para un equipo como nosotros contrarrestar todo lo que acumula el Real Madrid en el área y sus cercanías, pero tratamos de ser más consistentes y minimizar el potencial ofensivo que tiene el rival. Que nadie se olvide que nos encanta mucho el balón en todos los aspectos, también para saber defender y ser consistentes. Es algo que cada día se puede mejorar. Cuando vemos las imágenes del otro día observamos que hay muchos detalles que podemos corregir y se los enseñamos a los futbolistas para que lo hagan. Este es el trabajo diario, lo que no le voy a decir a un futbolista es que no me ha hecho un buen control, no me ha dado un buen pase, no ha rematado bien a portería o va a despejar y la mete en nuestra portería. Trato de trabajar las cosas que puedo controlar".

Alegría de la gente por la victoria contra el Real Madrid: "Desde que sales a la calle la gente te transmite lo que ha supuesto esta victoria para el equipo, para el club y para todos. Es obvio que el triunfo es importantísimo porque nos da un empujón enorme a todo lo que estamos haciendo. Es un espaldarazo no solo para el equipo sino también para el club y la afición. Esperamos que esto nos sirva de cara al futuro para coger confianza y muchas cosas. Por otro parte, yo soy de mantener la misma línea de equilibrio cuando y gano y cuando pierdo, así que pediría que nos contuviésemos un poco en esta euforia que se ha desatado y que la gente nos diera un punto de apoyo y respaldo importante cuando las cosas no salgan bien. Al final el fútbol es como es, cada día te hace un regate que no esperas. Una cosa son los deseos que tenemos todos y otra la realidad de lo que es esto. Lo importante es seguir creciendo poco a poco y ver las cosas con perspectiva, ver más allá del resultado del próximo día y pensar que todo es importante pero que nuestro trabajo y lo que hemos hecho necesita tiempo y consolidación. Seguro que también aparecerán frustraciones, pero lo importante es el objetivo final de ir creciendo y consolidando esto. Queremos ir mejorando cada día al margen de lo que pueda pasar puntualmente en cada partido".

Sanabria: "Supongo que para Sanabria este gol le ha supuesto interiormente una dosis enorme de ganas, de entusiasmo. Le sirve para recuperar sensaciones, necesitamos tanto a Sanabria como a Sergio León en su mejor papel. No sé todavía quién va a jugar mañana de los dos o si lo harán ambos. Tengo dudas de a quién voy a poner, pero no solo en ese puesto sino en otros muchos. Esto es lo importante de verdad, que los que estén me generen dudas y que tenga que estar la noche antes sin poder dormir decidiendo a quién voy a poner. Unos me dan unas cosas y otros aportarán otras, lo importante es que todos se sientan importantes y den su mejor versión, que asumen lo que les toque en el momento que jueguen y cuando no lo hagan. De esta manera iremos creciendo todos".

Álex Alegría: "Me está gustando mucho. Es un futbolista que da muchas cosas al Levente por su forma de jugar. Es un chaval tremendamente trabajador, tiene su dosis de calidad y muchos registros interesantes. Le estamos siguiendo al igual que a otros jugadores que se marcharon cedidos. Le deseamos lo mejor excepto en este partido -risas-. Queremos que le vaya bien; lo está haciendo francamente bien en el Levante".

Adán: "Es importante para todos nosotros que Adán esté convencido de que lo que está haciendo es lo que necesita el equipo y que cada día va a ir mejorando. Ese concepto el día del Villarreal lo hizo mejor que ante el Real Madrid. Quizás vosotros no tenéis la oportunidad de analizar con detenimiento todas las acciones, pero nosotros estamos muy encima de todo esto para que él las vea y tome las mejores decisiones y que los compañeros que tienen que ofrecerse también lo hagan convenientemente. Es obvio que el otro día lo hizo muy bien y es un aspecto en el que ha ido mejorando y progresando muchísimo. Espero que lo siga haciendo, tiene ganas y capacidad para ello. Además está convencido de que eso le va a hacer mejor futbolista; el rendimiento y el beneficio que nos va a dar es muy alto. Le felicito por el entusiasmo y las ganas que pone para mejorar cada día".

Cinco de los seis goles a favor han llegado de cabeza: "La verdad es que sí. No había caído en ese dato, pero sí me llama la atención porque lo que en realidad queremos es echar el balón abajo. Si el último remate para meter gol es de cabeza, nos vale. Si seguimos en esta línea, también. Es un poco sorprendente el dato pero es una parte más de esto. Finalizar así con tal de que entre también nos vale".