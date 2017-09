Boudebouz aún siente dolor en su rodilla: "No quiero arriesgar"

Ya lo avisó Quique Setién en la previa del partido contra el Levante. Ryad Boudebouz se someterá en los próximos días a un plan específico de entrenamientos. El mediapunta argelino sufre molestias que no terminan de desaparecer. Y pese a que ha llegado a tener minutos tanto ante el Deportivo de la Coruña como el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu, la rodilla no está respondiendo como se esperaba, por lo que de acuerdo con los médicos, el jugador parará para volver a tomar impulso.

Contratiempo

Sin duda, esta decisión es un importante contratiempo para el internacional, que está deseando ofrecer su mejor versión. No obstante, ante el temor de una recaída, ha entendido que la mejor de las opciones es la que le proponen los especialistas del club, para que termine de completar su recuperación y se reincorpore al grupo con las mayores de las garantías.



Así las cosas, el futbolista ha concedido unas palabras a L´Equipe, en el que explica cuáles son sus sensaciones. "Estoy sufriendo y no quiero arriesgarme. Sentía mucho dolor cuando corría jugando contra el Madrid. Se supone que mi recuperación iba a llegar en ocho semanas, pero necesitaré más tiempo. Todavía tengo problemas. Incluso en diez minutos -que es lo que jugó ante el Deportivo de la Coruña- me dolió. Así que decidimos con el médico que dejara de entrenar con el grupo. No quiero jugar por jugar", asegura el ex del Mompellier, que ya esta semana dejó un mensaje para todos los aficionados verdiblancos, que ansían ver en acción a uno de los fichajes que más ilusión despertó el pasado verano. "Gran victoria ayer, desafortunadamente, con una actuación media por mi parte. Béticos, no se preocupes, sigo trabajando para volver en algunas semanas al nivel que esperáis, muchísimas gracias por vuestro apoyo", escribía el futbolista en Twitter tras el 0-1 en Madrid.