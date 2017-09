Betis 3-0 Levante: El Betis está desatado

Sigue el partido en directo aquí.

Dos minutos ha tardado el Betis en derribar el muro del Levante en la segunda mitad. Una internada por la derecha de Sergio León la ha culminado Sanabria con un cabezazo con el que adelanta a los verdiblancos. Es el sexto gol de cabeza de los verdiblancos de los siete que han conseguido en la presente Liga. Hecho lo más difícil, el Betis ha seguido atacando y Fabián ha encontrado un pasillo para conducir hasta la frontal y cruzar un zurdazo con el que ha puesto más tierra de por medio en el minuto 55. La fiesta ha continuado con el tercero de Sergio León en el 65' tras un servicio en bandeja de Durmisi.

En la primera parte no ha habido forma. Los granotas han cerrado los pasillos interiores y la paciencia bética no ha sido suficiente para generar ocasiones claras. 23 minutos ha tardado el conjunto bético en acercarse con peligro. Lo ha hecho por la banda de Barragán, que ha encontrado a Sergio León en el área para que el cordobés sacara un derechazo de primeras que se ha ido al lateral de la red, cerca de la cruceta de la portería de Rubén. Dos después lo ha intentado Joaquín de lejos. Los granotas no han inquietado tanto a Adán, pero sí han dado sensación de peligro cada vez que han encontrado la velocidad de Morales a la espalda de Durmisi. De su primera internada ha nacido una falta pintiparada para el cañonero Bardhi, que la ha estrellado en la barrera.

Ha construido siempre con paciencia el Betis y en el minuto 37 ha encontrado una opción en un ataque posicional. Con todo, el centro final de Joaquín, entrando por la derecha, acabó en las manos de Rubén. En el 39´ fue Sergio León el que cazó un balón en el área para trazar un remate que se fue junto al palo.

Setién ha elegido un once en el que descansa Feddal, al que suple Amat, y repiten en el equipo titular Fabián y Sanabria, que por primera vez formará con Sergio León en punta desde el inicio.

El Betis sale de inicio con: Adán, Barragán, Mandi, Amat, Durmisi, Javi García, Fabián, Guardado, Joaquín, Sergio León y Sanabria.

En el banquillo esperan: Dani Giménez, Rafa Navarro, Feddal, Nahuel, Julio Gracia, Francis y Tello.

Por el Levante, lo esperado, con Ivi por el lesionado Jason: Raúl, Pedro López, Postigo, Chema, Toño; Róber Pier, Campaña; Morales, Enis Bardhi, Ivi y Alex Alegría.