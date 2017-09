Setién: "Después del primer gol todo ha sido más fácil"

Quique Setién ha analizado la brillante victoria de su equipo contra el Levante por 4-0.

- Vaya fiesta y vaya segunda parte de su equipo

- El partido al principio ha estado complicado. El Levante se encierra muy bien, no había perdido, sus contras son peligrosísimas, y henos tratado de minimizar sus recursos arriba. Nos ha costado entrar por dentro en la primera parte y no nos sirvieron las variaciones, pero era una cuestión de tener paciencia. En el primer tiempo, al final, empezaron a dejar huecos. Nos ha facilitado mucho el gol al comienzo del primer tiempo, esto nos ha dado tranquilidad y una energía enorme, a partir de aquí conseguimos controlar el partido y marcar goles. Y darle una alegría a nuestra afición en casa.

- ¿Qué les dice en el descanso?

- No les hemos dicho nada diferente que les dijéramos al principio. El rival sale fresco y fuerte, pero esa exigencia se va perdiendo con los miunutos. Bascular cansa y no se tapan todas. En el primer tiempo a veces perdimos el orden, pero en la segunda parte no ha sido así. Sabíamos que había que mantener la portería a cero, no esperaba el 1-0 tan pronto, y a partir de ahí todo ha sido mucho más fácil.

- ¿Qué lectura hace de que el Betis esté en Europa?

- Sobre este tema, sé la tendencia que hay siempre. Ahora todo es optimismo. Permito que hasta el miércoles difrutemos de esto, pero a San Sebastián vamos con el mismo rigor y las mismas ganas de vencer. Lo de la tabla está muy bien, el objetivo es ganar partidos y ahora no me planteo nada. Esto es una racha, la Real empezó muy bien, viene de perder tres partidos y parece que ya no es tanto. Los equipos pasan por estados. Seguro que habrá momentos que las cosas no nos vayan bien. No podemos garantizar resultados ni buen juego. Estoy contento y satisfecho, pero son tres puntos más. Hemos levantado el estado de ánimo de nuestra afición y el nuestro mismo.

- Ahora, a disfrutar

- Es lo lógico ahora. Pero no vamos a pasarnos.

- Las rotaciones también funcionan.

- Feddal ha descansado porque tenemos a Jordi, que está en la plantilla y que nos va a dar muchas cosas. Es un futbolista enorme, alguna vez descansará uno y otra vez otro. Fabián no había ido convocado antes, jugó el otro día y ha jugado hoy. Las alineaciones serán complicadas.