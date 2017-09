Joaquín: "El Betis ha cambiado pero esto acaba de empezar"

Sevilla, 26 sep (EFE).- El capitán del Real Betis, Joaquín Sánchez, aseguró este martes que su equipo "ha cambiado" y ahora cumple su deseo de "que la gente disfrutara" pero advirtió, pese a las tres victorias seguidas, que "esto acaba de empezar".

"Hay que seguir avanzando y corriendo porque no se ha hecho nada", dijo Joaquín, que no obstante admitió que "estar arriba ilusiona".

El capitán bético mostró la intención de "aspirar a más y esa es la mentalidad a tener, pero queda mucho y nadie se puede relajar", sino "crecer con el trabajo", porque aunque entiende "la euforia de la gente", el profesional debe "tener los pies en el suelo", reseñó.

"Estamos para hacer soñar y por eso el domingo, en San Sebastián, tenemos que dar un golpe en la mesa antes del parón. Soñamos pero nada más. El trabajo es lo más importante. Tenemos que hacer muchas cosas para soñar con la 'Champions'. Esto no para y tenemos que ampliar la racha", añadió el futbolista portuense.

El extremo diestro bético se felicitó por el triunfo del lunes (4-0), ya que "lo del Bernabéu (0-1) había que hacerlo bueno ante el Levante" y cree que es "para estar orgulloso" el "ganarle de esa forma a un rival que venía invicto".

Joaquín elogió al centrocampista procedente de la cantera Fabián Ruiz, del que dijo que "es un futbolista que ha dado un paso adelante que le va a venir fenomenal, ahora se siente jugador del Betis" y además es "un chaval para comérselo", destacó.

El futbolista ofreció estas declaraciones tras un acto benéfico con UNICEF en el que mostró su "satisfacción por colaborar" con esta institución que "salva vidas", y aseguró que está dispuesto a "ayudar en lo que haga falta".