Sergio León responde a las expectativas y Sanabria se reivindica

Sevilla, 26 sep (EFE).- El delantero Sergio León ha ratificado en este comienzo de temporada el olfato goleador que mostró en Osasuna y que le valió su regreso al Betis; y su compañero de línea, el paraguayo 'Tonny' Sanabria, se ha reivindicado después de un primer año aciago en el que lo lastró una dolencia en el pubis.

Ambos delanteros suman seis goles de los diez anotados por el Betis en esta temporada, tres cada uno, y demostrado en igual medida que saben jugar juntos y que, en el caso en el que no lo hagan, mantienen una relación de compañerismo que no se han recatado de hacer pública cada vez que han tenido ocasión.

"Nuestra competencia es bastante sana y nos hará mejor a ambos", aseguró el paraguayo tras la victoria de anoche ante el Levante (4-0), en la que anotó dos tantos; mientras que el de Palma del Río, que logró uno y dio otro, subrayó que "lo importante son los tres puntos y da igual quien meta los goles".

El Betis de Quique Setién partía esta temporada con la incógnita de quién iba a suplir la marcha hasta diciembre de su máximo goleador, Rubén Castro, al Guizhou Zhicheng de la liga china, y para ello se encomendó a un hombre de la casa que regresaba y a la recuperación de Tonny Sanabria tras una primera temporada en la que anotó tres goles.

El paraguayo ya lleva en este ejercicio los mismos goles que en el año pasado, los dos de ayer y el de la victoria ante el Real Madrid en el Bernabéu (0-1), una vez que parecen olvidados los problemas en el pubis que impidieron que rindiera a tope la pasada campaña, cuando fue fichado de la Roma tras una cesión en el Sporting de Gijón.

Arnaldo Antonio Sanabria (San Lorenzo, 1996) llegó al Betis por unos seis millones de euros por el cincuenta por ciento de sus derechos y, pese a las expectativas depositadas en su potencial, pronto se vio que no estaba al nivel que le llevó a marcar once goles en los treinta partidos que disputó en Gijón.

Una vez recuperado de sus dolencias, el internacional paraguayo ha entrado en la dinámica de rotaciones de Setién y sustituido o compartido delantera con Sergio León, quien esta temporada ha regresado en el club en el que se formó y en el que está ratificando el acierto que le llevó a marcar 32 goles en dos años en Osasuna.

Sergio León empezó la Liga de titular ante el Barcelona, fue sustituido por Sanabria en la segunda y tercera ante el Celta y el Villarreal, jugó el partido entero ante el Deportivo, fue suplido por el paraguayo en el Bernabéu y ayer en el Villamarín, cuando el palmeño marco su tercer gol, compartieron delantera.

El punta cordobés volvió al once de Setién y alternó la banda con la punta del ataque: la primera, para darle el gol que abrió la lata a Sanabria; y la segunda, para marcar el tercer gol a los levantinistas tras una internada del danés Riza Durmisi.

Sergio León (Palma del Río, Córdoba, 1989) se incorporó al Betis con 15 años, estuvo en su cantera verdiblanca hasta 2011, debutó con el primer equipo en 2010 en un partido contra el Girona; y tras su paso por la cantera bética, pasó por las filas del Reus, Real Murcia, Elche Ilicitano, Llagostera, Elche y Osasuna.