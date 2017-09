El detalle que puso "los pelos de punta" a Setién

Este miércoles ha cumplido años Quique Setién, entrenador del Real Betis Balompié. 59 primaveras, casi todas ligadas al fútbol, en las que ha habido de todo: tiempos mejores y peores.

En la actualidad, el técnico cántabro vive uno de sus momentos más dulces de su carrera futbolística. El Betis está en la parte alta de la clasificación, en buena parte, gracias a su estilo de juego, el cual ha convencido, e incluso enamorado, a la afición verdiblanca. Los futbolistas de la plantilla creen en sus formas y, a día de hoy, se siente más respaldado que nunca.

En este clima de felicidad, Setién ha atendido a los micrófonos de Radio Marca, donde ha desvelado un detalle durante el partido del Levante que le emocionó bastante. "El otro día en el campo, no sé si era con el 2-0 ó 3-0, se me ponían los pelos de punta cuando 50.000 personas cantaban el himno".

En ese choque, el cántabro protagonizó una de las imágenes de la noche cuando tras el gol de Fabián se fue al córner a abrazar al palaciego y unirse a la piña que formó su equipo. A pesar de ello, el míster hizo ayer un llamamiento a la prudencia. "Los futbolistas tienen que estar pendientes de que el rendimiento no dure un día, o una semana; lo importante es estabilizar el rendimiento, que no haya picos. Tenemos que disfrutar pero aun no hemos hecho nada".

El Betis es quinto pero Setién prefiere no fijarse en ello. "No hay que tener en cuenta ahora mismo el estar arriba. Lo que hay que tener en cuenta son las sensaciones", explicó.

El entrenador bético dejó huella en su etapa en la UD Las Palmas y ha recibido las felicitaciones de antiguos jugadores suyos en el equipo canario: Aythami y Jonathan Viera.

Eder Sarabia también celebra su cumpleaños

El cumpleaños de Quique Setién, 59 años, no fue el único que tuvo que celebrar la plantilla verdiblanca en el día de hoy, pues, la coincidencia o la casualidad, quiso que también haya sido el cumpleaños de un miembro del cuerpo técnico de la escuadra de la Avenida de La Palmera, Eder Sarabia, segundo entrenador del equipo. Ambos fueron felicitados por redes sociales por el club heliopolitano.