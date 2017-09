¿Cuál es el entrenador que más ha marcado a Javi García?

Durante su entrevista en Canal Sur le han preguntado a Javi García por la comparación entre Quique Setién y Pellegrini, pero no es al chileno a quien le recuerda, sino a otro entrenador al que hasta ahora considera el mejor que ha tenido: "Se lo comenté a Quique. El mejor entrenador que he tenido o con el que más a gusto he estado es Jorge Jesús y al entrenador le he dicho que está con él. Para mí un entrenador es aquel que saca lo mejor de sus jugadores, que si algo no sale bien pues lo entrena y lo intenta mejorar. He tenido entrenadores que si uno falla lo quita y pone a otro". Curiosamente, ha sido en Sevilla donde se ha enterado de que tiene lazos familiares con el técnico cántabro. "No lo sabía, pero la mujer de Setién es del mismo pueblo que mi padre y son medio familia". "Quique es muy llano y es agradable trabajar con él. Serra está más en la distancia y también tengo buena relación", ha apostillado.

Al murciano también lo entrenó su padre: "Mi padre decidió montar un equipo de fútbol y con nueve años me fui con él de entrenador. Sabe bastante de fútbol y con 13 para 14 me llamó el Madrid. Dejé el equipo de Murcia y me fui. Con Adán he jugado muchísimos años, desde pequeño. Cuando supe del interés del Betis fue al primero al que llamé y para que me ayudara".